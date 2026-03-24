기아, 서울 교통약자에 PV5 WAV 구매지원…총 100만원 규모

기아가 서울시와 협력해 교통약자 이동 편의를 높이는 특화 모빌리티 보급 확대에 나선다.

기아는 서울시와 'PV5 WAV(Wheelchair Accessible Vehicle)'를 활용한 전략적 파트너십을 체결하고, 교통약자 이동성 개선과 전기차 충전 인프라 확충을 추진한다고 24일 밝혔다.

이번 협력은 기아의 모빌리티 비전과 서울시의 교통약자 지원 정책이 맞물린 결과다. 양측은 PV5 WAV 보급을 통해 이동 약자의 실질적인 이동권을 개선하고 친환경 모빌리티 확산에도 기여한다는 계획이다.

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PV5 WAV는 기아의 첫 전용 목적기반모빌리티(PBV) 모델인 PV5를 기반으로 개발된 차량이다. 국내 전기차 최초로 측면 출입 방식을 적용해 휠체어 이용자의 승하차 편의성과 안전성을 높인 것이 특징이다.

기아는 서울 지역 사회복지시설과 장애인 가족을 둔 시민을 대상으로 PV5 WAV 구매 지원금을 제공한다. 지원금은 파워 슬라이딩 도어 및 파워 테일게이트 등 편의 옵션 비용 80만원과 전기차 충전비 20만원 등 총 100만원 규모다.

서울시는 충전 인프라 확대를 맡는다. 약 12억원의 예산을 투입해 사회복지시설과 공동주택 등에 전기차 충전기 100기(완속 90기, 급속 10기)를 무상 설치할 계획이다. 해당 인프라는 PV5 WAV 구매자를 중심으로 제공된다.

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양측은 이번 협력을 통해 교통약자 이동 지원 차량의 전동화 전환을 촉진하고, 관련 서비스 접근성을 높인다는 방침이다.

기아 관계자는 "PV5 WAV는 휠체어 이용자뿐 아니라 가족과 간병인, 운전자 모두를 고려한 차량"이라며 "교통약자의 안전하고 편리한 이동에 실질적으로 기여하길 기대한다"고 밝혔다.