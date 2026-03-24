한국타이어, 기아 EV2 신차용 타이어 공급

한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 기아 소형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) 'EV2'에 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 '아이온' 퍼포먼스 타이어 아이온 에보, 아이온 GT를 신차용 타이어로 공급한다고 24일 밝혔다.

기아 EV2는 유럽 소형 전기 SUV 시장을 공략하기 위해 출시된 전략 모델이다. 뛰어난 공간 효율성, 최신 디지털 인포테인먼트 및 첨단 운전자 보조 시스템을 갖추고, 16인치 휠을 장착한 롱레인지 모델 기준 1회 충전 시 최대 448㎞(WLTP 기준) 주행이 가능하다.

한국타이어는 해당 차량에 아이온 에보와 아이온 GT 제품을 각각 18인치와 16인치 규격으로 공급한다.

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기아 소형 전기 SUV EV2 (사진=기아)

두 제품 모두 한국앤컴퍼니그룹 조현범 회장 주도 하에 개발한 전기차 특화 독자 기술 체계 '아이온 이노베이티브 테크놀로지' 설계로 ▲저소음 ▲낮은 회전저항 ▲완벽한 그립력 ▲향상된 마일리지 등 4대 핵심 성능이 최적의 균형을 이루며 전기차의 드라이빙 퍼포먼스를 극대화하는 점이 특징이다.

이번 신차용 타이어 공급으로 한국타이어는 기아로부터 전 세계 전기차 타이어 시장을 선도하는 글로벌 톱티어(Top Tier) 기술력을 다시 한번 인정받는 동시에, 'EV2', 'EV3', 'EV4', 'EV9'까지 이르는 'EV 시리즈' 포트폴리오를 확대해 브랜드 전동화 프로젝트 핵심 파트너로서 위상을 크게 강화했다.