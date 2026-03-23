SDV 역량 1위 오른 볼보자동차…S&P 평가서 최고 등급 획득

볼보자동차가 소프트웨어중심차(SDV) 역량에서 글로벌 최고 수준을 인정받았다.

볼보자동차는 S&P 글로벌의 계열사인 S&P 글로벌 모빌리티가 실시한 자동차 제조업체 대상 '소프트웨어 정의 역량 평가'에서 최고 등급인 '레벨 5 SDV'를 획득했다고 23일 밝혔다. 해당 등급을 받은 완성차 업체는 전 세계에서 볼보자동차가 유일하다.

이번 평가는 차량의 소프트웨어 중심 전환 수준과 기능 개선 능력 등을 종합적으로 평가하는 것으로, 볼보자동차는 차량 생애주기 전반에 걸쳐 기능을 지속적으로 개선할 수 있는 역량을 인정받았다.

볼보자동차, S&P 글로벌 모빌리티 평가에서 최고 등급인 ‘레벨 5 SDV’ 획득 (사진=볼보자동차코리아)

특히 무선 업데이트(OTA)를 통해 안전 기능 추가, 사용자 경험 개선, 충전 속도 및 주행거리 향상 등을 구현하는 점이 높은 평가를 받았다.

하칸 사무엘손 볼보자동차 최고경영자(CEO)는 "수년간 지속적인 투자와 개발을 통해 최고 수준의 소프트웨어 역량을 확보했다"며 "이를 기반으로 고객 경험과 개발 속도 측면에서 큰 도약을 이뤘다"고 밝혔다.

볼보자동차는 SDV 전환을 브랜드 역사상 가장 큰 기술 변화로 보고 있다. 실제 주행 데이터를 지능형 정보로 전환해 안전 및 주행 보조 시스템 학습에 활용하는 등 데이터 기반 차량 진화를 추진 중이다.

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핵심 기반은 자체 개발한 '휴긴 코어(Hugin Core)'다. 이 시스템은 전기 아키텍처, 코어 컴퓨터, 존 컨트롤러, 소프트웨어로 구성되며, 차세대 모델 EX90, ES90, EX60 등에 적용되고 있다. 이를 통해 빠른 혁신과 확장 가능한 기능 개선이 가능하다는 설명이다.

한편 S&P 글로벌 모빌리티는 자동차 산업 데이터와 분석을 제공하는 기관으로, 완성차 업체들의 기술 경쟁력과 의사결정을 지원하는 평가를 수행하고 있다.