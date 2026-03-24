스와치, 휴양지 감성 '페인티드 파라다이스' 컬렉션 출시

스위스 시계 브랜드 스와치(Swatch)가 트로피컬 감성과 미니멀리즘을 결합한 신제품 ‘페인티드 파라다이스’(PAINTED PARADISE) 컬렉션을 선보인다고 24일 밝혔다.

이번 컬렉션은 열대 자연이 지닌 다채로운 풍경과 색감에서 영감을 받아 완성됐다. 부드러운 모래사장 위로 밀려오는 청록빛 파도, 햇살이 스며드는 푸르른 나무 사이의 풍경, 해 질 녘 이국적인 꽃들이 만들어내는 깊고 풍부한 색감, 그리고 열대 과일의 생동감 넘치는 컬러까지. 네 가지 시계는 각기 다른 트로피컬 컬러 스토리를 통해 시간이 느리게 흐르는 낙원의 순간을 감각적으로 표현한다.

스와치(Swatch)가 트로피컬 컬러 스토리를 담은 ‘PAINTED PARADISE’ 컬렉션을 출시한다.감각적인 색감과 초슬림 실루엣으로 가볍고 자유로운 스타일을 제안한다.

컬렉션은 파라다이스 블룸(PARADISE BLOOM), 파라다이스 미스트(PARADISE MIST), 파라다이스 캐노피(PARADISE CANOPY), 파라다이스 페탈스(PARADISE PETALS) 총 네 가지 모델로 구성된다. 화려하게 피어나는 꽃과 짙은 녹음, 은은하게 퍼지는 색의 레이어를 모티브로 한 컬러와 그래픽 요소를 통해 열대 자연의 활기를 담아냈으며, 각 모델은 서로 다른 색조와 분위기로 개성 있는 스타일을 완성한다.

이번 컬렉션의 모든 모델은 1997년 처음 선보인 스와치의 아이코닉한 SKIN 라인을 기반으로 제작됐다. ‘Less is more’라는 철학 아래 완성된 초슬림 실루엣과 초경량 디자인이 특징으로, 손목에 자연스럽게 밀착되는 가볍고 편안한 착용감을 제공한다. 얇고 가벼운 디자인은 일상 속에서도 부담 없이 착용할 수 있으며, 마치 작은 트로피컬 오아시스에 머무는 듯한 여유로운 순간을 선사한다.

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열대 자연을 닮은 컬러 팔레트는 강렬한 에너지를 표현하면서도 전체적인 균형을 유지해 과하지 않으면서도 감각적인 스타일을 완성한다.

트로피컬 무드로 일상에 색다른 변화를 더해줄 스와치 페인티드 파라다이스 컬렉션은 3월 21일부터 전 세계 스와치 매장 및 공식 온라인 스토어에서 만나볼 수 있다.