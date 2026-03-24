물량 2배·가격 반값…롯데마트, ‘메가통큰’ 행사 개최

롯데마트는 창립 28주년을 맞아 26일부터 다음 달 8일까지 롯데마트와 슈퍼, 창고형 할인점 맥스(MAXX), 온라인몰 제타(ZETTA) 등 전 채널에서 상반기 최대 규모 쇼핑 행사 ‘메가통큰’을 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 한우, 계란, 치킨 등 인기 먹거리를 중심으로 최대 60% 할인 혜택을 제공한다. 고유가·고물가 상황을 고려해, 지난 창립 행사보다 물량을 2배 이상 확대했다.

행사 1주차인 26일부터 다음 달 1일까지는 한우 전 품목을 행사카드 결제 시 50% 할인 판매한다. 롯데마트와 슈퍼의 통합 소싱 역량을 활용해 4개월 전부터 약 2500마리분의 물량을 확보했다. 지난 창립 행사 대비 30% 늘린 규모다. 행사 첫날에는 ‘1등급 한우 국거리·불고기’를 최대 60% 할인된 가격에 판매한다.

롯데마트 메가통큰 행사 진행. (사진=롯데마트·슈퍼)

또 대표 인기 상품인 ‘큰 치킨(1팩)’을 행사카드 결제 시 정상가의 절반인 7495원에 선보인다.

신선 먹거리인 '행복생생란(30입)'은 26일부터 29일까지 카드할인과 함께 2판 구매 시 판당 5990원에 판매한다. 최근 시중가가 한 판에 7000원을 웃도는 상황에서 현저히 낮은 가격으로, 롯데마트는 이번 행사를 위해 평소보다 2배 이상의 물량을 사전 확보했다.

시즌 종료를 앞둔 제철 상품도 실속 있는 가격에 선보인다. 제철 시금치 ‘한가득 시금치(400g)’는 기존가 대비 60% 이상 할인된 1990원에, 마지막 제철 딸기인 '상생딸기(1㎏)'는 연중 최저가인 7990원에 만나볼 수 있다.

활 대게와 연어도 반값에 선보인다. 러시아산 ‘활 대게’는 행사카드 결제 시 3995원에 판매한다. 국내 최대 수입사와 사전 계약을 통해 30톤의 물량을 준비했다. ‘SUPER생연어(노르웨이산)’를 포함한 연어 전 품목도 엘포인트(LPOINT) 회원 대상으로 50% 할인 혜택을 제공한다.

지난 창립 행사에서 전년 대비 매출이 60% 증가한 가정간편식은 물량을 2배 이상 늘렸다. 냉장 밀키트 전 품목은 28~29일 이틀간 행사카드로 2개 구매 시 50% 할인 혜택을 제공한다. 냉동 밀키트 및 냉동면 전품목도 행사 1주차 동안 행사카드로 2개 구매 시 반값에 살 수 있다. 냉동 피자와 치킨, 너겟류 등 인기 냉동식품에는 ‘1+1’ 혜택이 적용된다.

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다음 달 2일부터 8일까지 이어지는 2주차 행사에서도 ‘반값 혜택’은 계속된다. ‘삼겹살·목심’을 행사카드 결제 시 50% 할인 판매하며, 이를 위해 약 300톤의 물량을 확보했다. ‘광어회’ 반값 행사를 비롯해 ‘한판 전복’ 40% 할인도 진행한다. 대용량 가성비 상품 ‘농가돕기 보조개 사과(1.8kg)’는 30% 이상 할인된 가격에 선보인다.

박상욱 롯데마트·슈퍼 전략마케팅부문장은 “창립 28주년을 맞아 고물가로 어려움을 겪는 고객들에게 실질적인 도움을 드리고자 롯데마트의 그로서리 역량을 총동원해 ‘메가통큰’을 기획했다”며 “일 년에 단 두 번뿐인 행사인 만큼, 많은 고객이 방문해 상반기 최대 규모의 혜택을 누리시길 바란다”고 말했다.