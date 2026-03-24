LG그룹, 사외이사 의장직 체제 전환…구광모 회장 경영에 집중

구광모 LG그룹 회장이 지주사인 LG 이사회 의장직에서 물러난다. 신임 의장은 사외이사가 맡을 예정으로, 이사회 독립성 강화를 통한 투명 경영의 의지로 풀이된다. 구 회장은 경영 활동에 집중할 전망이다.

24일 업계에 따르면 LG는 오는 26일 진행되는 이사회에서 사외이사를 신임 이사회 의장으로 선출하는 안건을 논의할 예정이다.

구광모 LG 대표 (사진=LG)

앞서 구 회장은 지난 2018년 6월 임시 주주총회에서 대표이사 회장으로 선임된 후 줄곧 이사회 의장을 겸직해 왔다. 구 회장이 이사회 의장에서 내려오는 건 8년 만이다.

이번 LG의 결정은 사외의사 의장 체제로 이사회 독립성을 높이기 위한 조치로 풀이된다. 대표이사와 이사회 의장을 분리하면 의사결정의 투명성을 높일 수 있고, 이해가 상충하는 상황도 줄일 수 있다.

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동시에 구 회장은 그룹의 사업 전략 구상 및 투자 등 경영 활동에 보다 전념할 것으로 관측된다. 현재 구 회장은 로봇, AI, 전장 등 미래 신성장동력 확보를 위한 '선택과 집중' 전략에 힘을 싣고 있다.

LG를 비롯해 LG전자, LG화학 등 주요 상장사 11곳에서도 사외이사가 이사회 의장을 맡는 방안을 추진 중인 것으로 알려졌다. 일례로 23일 LG전자는 주주총회 이후 열린 이사회에서 강수진 사외이사(고려대 법학전문대 교수)를 첫 사외이사 출신의 이사회 의장으로 선임한 바 있다.