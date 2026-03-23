미국 국방부가 앤트로픽(Anthropic)의 AI 도구 클로드(Claude)를 6개월 안에 대체할 수 있다는 입장을 밝혔지만, 실제 현장에서는 강한 저항이 일고 있다고 페더럴 뉴스 네트워크(Federal News Network)가 보도했다. 에밀 마이클(Emil Michael) 국방부 연구공학차관 겸 최고기술책임자(CTO)는 6개월 내 앤트로픽 제품 없이도 문제없이 전환할 수 있다고 상당히 자신한다고 밝혔다.

이번 사태는 앤트로픽의 다리오 아모데이(Dario Amodei) 최고경영자(CEO)가 자사 AI를 미국 시민 대규모 감시나 완전 자율 무기 유도에 활용하는 것을 거부하면서 시작됐다. 피트 헤그세스(Pete Hegseth) 국방장관은 이에 반발해 앤트로픽을 공급망 위험 기업으로 지정하고, 6개월간의 단계적 사용 중단을 명령했다. 국방부는 이미 오픈AI(OpenAI)와 구글(Google)의 제미나이(Gemini)를 대안으로 배치하기 시작했다.

그러나 현장의 반응은 냉랭하다. 디펜스 원(Defense One)에 따르면 국방부 직원들과 군 IT 계약업체들은 클로드를 경쟁 모델보다 우수하다고 평가하며 대체에 강하게 반발하고 있다. 정부 계약업체 런세이프 시큐리티(RunSafe Security)의 조 손더스(Joe Saunders) CEO는 대체 모델을 기밀 또는 군사 네트워크에서 재인증받는 데 상당한 비용과 시간이 소요될 것이라고 경고했다.

클로드는 이란과의 분쟁 당시 미군 작전 지원에도 활용된 것으로 알려져 있으며, 금지 명령 이후에도 일부 현장에서는 여전히 사용 중인 것으로 전해진다. 이번 사태는 AI 기업의 윤리 원칙과 군의 전략적 필요 사이의 갈등이 표면화된 사례로 주목받고 있다.

자세한 내용은 Federal News Network에서 확인할 수 있다.

이미지 출처: 이디오그램 생성

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■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)