라이엇 게임즈, 2026 LCK 정규 시즌 통합 로스터 공개.

라이엇 게임즈는 '2026 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)' 정규 시즌 1~2라운드의 통합 로스터와 팀 명칭 변경 사항을 발표했다고 23일 밝혔다. 이번 정규 시즌은 내달 1일 한화생명e스포츠와 한진 브리온의 맞대결을 시작으로 9주간의 여정에 돌입한다.

가장 큰 변화는 T1의 지도부 구성에서 나타났다. T1은 '꼬마' 김정균 감독을 로스터에서 말소하고, '톰' 임재현 코치를 감독 대행으로 선임했다. 브리온과 DRX는 각각 한진, 키움증권과 네이밍 후원 계약을 체결하며 팀명을 '한진 브리온'과 '키움 DRX'로 변경했다. 이에 따라 키움 DRX의 트라이코드도 'KRX'로 수정됐다.

한진 브리온은 미드 라이너 라인업을 보강했다. LCK컵 로스터에 포함됐던 '피셔' 이정태를 말소하는 대신, 2025년 북미 클라우드9에서 활약했던 '로키' 이상민을 새롭게 등록했다. 이상민은 공격적인 플레이 스타일을 갖춘 선수로 평가받으며, 기존 미드 라이너인 '로머' 조우진과 주전 경쟁 체제를 구축할 예정이다.

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하부 리그인 LCK 챌린저스(LCK CL)에 참가하는 일부 팀의 식별 코드도 바뀌었다. 젠지와 T1의 산하 팀 트라이코드는 각각 'GGA'와 'T1A'로 변경 적용됐다. LCK에 참가하는 10개 팀은 지난 1월부터 3월까지 치러진 LCK컵을 통해 전력을 점검한 만큼, 이번 정규 시즌 로스터에서 대규모 인원 변화는 시도하지 않은 것으로 나타났다.

2026 LCK 정규 시즌은 매주 수요일부터 일요일까지 하루 두 경기씩 진행된다. 모든 경기는 치지직과 SOOP 등 온라인 플랫폼을 통해 생중계된다. 현장 관람 티켓은 '놀(NOL) 티켓'을 통해 예매할 수 있으며, 각 경기 시작 9일 전인 216시간 전부터 판매가 시작된다.