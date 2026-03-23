아이엠뱅크, iM햇살론통합 출시 이벤트 진행

신규 약정 시 대출금리 감면·보증료 일부 지원

금융입력 :2026/03/23 14:18

홍하나 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

아이엠뱅크(iM뱅크)는 서민지원 상품인 햇살론 신상품인 ‘iM햇살론통합(일반보증)’을 출시한다고 23일 밝혔다. 

이와 함께 신규 약정 이용자 대상으로 대출금리 감면, 보증료를 일부 지원하는 이벤트를 실시한다.

iM햇살론통합은 서민금융진흥원이 90%를 보증하는 서민금융 정책상품이다. 대출신청 대상은 3개월 이상 재직 중인 근로 소득자 중 연소득이 3500만원 이하이거나,

연소득 4000만원 이하이면서 개인신용평점이 낮은 사용자가 신청 대상이다. 

아이엠뱅크 앱을 통해 비대면으로 신청할 수 있다. 

(이미지=아이엠뱅크)

1인당 최소 50만원에서 최대 1500만원까지 10만원 단위로 신청이 가능하며 대출기간은 최대 5년까지 설정할 수 있다.

대출금리는 최저 연 5.49%~최고 연 8.3%(’26.03.20기준)다. 또 중도상환수수료 없이 상환이 가능하다.

신규 이용자 대상으로 대출금리 감면, 보증료 지원 이벤트도 실시한다. 이벤트 기간 중 신규 약정을 하는 이용자 대상으로 연 0.7%p 금리감면 혜택을 제공한다.

예를 들어 1500만원 대출을 약정했을 경우 0.7%p 감면이 적용, 연 10만5000원의 혜택을 받는다.

두번째 혜택은 이벤트 기간 중 신규 약정하는 선착순 5000명 이용자를 대상으로

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대출 약정 전 서민금융진흥원에 납부하는 보증료 첫 회를 100% 지원한다.

강정훈 아이엠뱅크 은행장은 “10% 이상의 고금리 대출을 이용하거나 낮은 신용도로 대출을 검토하는 이용자들은 대출한도와 금리를 비교해 iM햇살론통합 상품을 고려하고, 대출금리와 보증료 혜택을 지원받길 바란다”고 밝혔다.

홍하나 기자0626hhn@zdnet.co.kr
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