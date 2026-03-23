기업은행, 빅데이터·AI로 기술 기업 지원 확대 '가속화'

기업은행은 빅데이터와 인공지능(AI)을 활용해 혁신기술기업을 발굴하고 성장을 지원하는 새로운 기술평가시스템을 구축했다고 23일 밝혔다.

신 기술평가시스템은 재무제표 중심의 평가를 넘어 기술력·고용·연구개발(R&D_ 투자 등 빅데이터로 기업 성장 가능성을 계량화하는 미래성장모형을 이용한다.

기업은행은 "재무 실적이 미흡하지만 성장 가능성은 높은 혁신 기술기업을 선제적으로 발굴할 수 있게 됐다"고 설명했다.

기업은행 전경

또 외부정보 스크래핑 기술을 도입해 기업의 기술경영 성과를 자동으로 수집하고 특허·R&D성과 등 기업성장 데이터베이스(DB)를 구축해 성장단계별 맞춤 지원과 컨설팅 등에 활용할 예정이다.

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아울러 이번 시스템을 기술금융 심사뿐만 아니라 IBK벤처대출, IBK창공 기업 선발 등 혁신금융 분야에 활용해 중소기업 지원의 실효성을 높일 방침이다.

기업은행 관계자는 “이번 시스템을 통해 금융지원 사각지대에 있는 우수 기술기업을 적극 발굴하겠다”며 “기술기업 지원을 확대해 생산적 금융 지원에 앞장서겠다”고 밝혔다.