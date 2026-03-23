코스피 장중 매도 사이드카…5%대 하락세

원·달러 환율 1510원 터치

금융입력 :2026/03/23 10:29    수정: 2026/03/23 10:38

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

우리나라 증시가 오전 장 초반부터 급락하면서 유가증권 시장에는 장중 매도 사이드카가 발동됐다.

23일 오전 10시 24분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 5.06% 하락한 5486.20으로 거래되고 있다.

한때 매도 사이드카가 발동된 유가증권 시장은 낙폭이 줄지 않으며 6%대까지 급락, 5400선이 깨졌으나 일정 부분 회복세를 보였다.

23일 코스피 지수가 큰 폭 하락했다. 사진은 서울 중구 하나은행 딜링 룸 전경.(사진=뉴스1)

올해 들어 장중 사이드카는 열 번째 발동됐으며 매도 사이드카는 여섯 번째다.

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코스피 지수 내림세가 크다보니 삼성전자도 큰 폭 하락했다. 삼성전자는 19만원이 깨진 18만 9800원에 매매 중이다.

코스피와 코스닥이 크게 출렁이면서 원·달러 환율도 크게 치솟았다. 장중 원·달러 환율은 1510원선을 터치, 1509.4원에 거래 중이다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
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