삼성증권, 'RIA 수수료 우대 이벤트' 실시

해외주식 매도자금으로 국내 주식 매수, 거래·환전 수수료 우대

금융입력 :2026/03/23 10:14

홍하나 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

삼성증권이 지난해 12월 23일 기준 해외주식을 보유한 국내거주 개인고객 대상으로 'RIA 수수료 우대 이벤트' 를 올해 말까지 진행한다고 23일 밝혔다.

RIA 계좌란 해외주식 매도자금을 원화 환전 후 국내주식에 장기 투자 시 한시적 해외주식 양도세 세제혜택을 부여하는 계좌이다. 

RIA 계좌 개설 후 해외주식을 입고, 매도하면 원화로 자동 환전되고 국내주식에 1년 이상 재투자 해야한다.

해외주식 매도자금 5000만원 한도 내에서 국내주식 매수 시 올 5월까지 100%, 7월까지 80%, 연말까지 50% 해외주식 양도세를 감면해준다. 

삼성증권이 RIA 수수료 이벤트를 진행한다. (이미지=삼성증권)

삼성증권은 RIA 계좌 개설 시 계좌 내 두가지 수수료 혜택을 제공한다.

첫째, 국내주식 수수료 혜택이다. 국내주식 매수, 매도 수수료를 1년간 00027033~0.0042087% 우대해준다.

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둘째, 환전 수수료 혜택이다. 외화를 원화로 환전 시 환전 수수료를 우대해준다.

삼성증권 관계자는 "한국 주식 시장의 밸류에이션 매력이 재평가되고 있는 상황에서, RIA 계좌를 통한 한국 주식 장기 투자 활성화를 기대한다"고 밝혔다.

홍하나 기자0626hhn@zdnet.co.kr
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