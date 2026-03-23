앤트로픽 "AI 이용자 최대 불안, 실직 아닌 오류"

인공지능(AI) 사용자들이 가장 두려워하는 것은 일자리 대체 위험이 아니라 AI의 환각(할루시네이션)인 것으로 나타났다.

22일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 앤트로픽이 159개국 클로드 사용자 8만여 명을 대상으로 실시한 설문에서 응답자의 27%가 AI 할루시네이션을 최대 불안 요인으로 꼽았다. 일자리 대체 및 인간 자율성 침해 우려는 22%, AI로 인한 비판적 사고 능력 저하 우려는 16%로 뒤를 이었다.

설문은 70개 언어로 진행됐으며 클로드가 직접 인터뷰를 수행하고 응답을 분석하는 방식으로 설계됐다.



딥 강굴리 앤트로픽 사회적 영향 팀장은 "사용자들의 실제 경험을 수집해 연구 의제와 제품 개발 방향을 실질적으로 바꾸는 것이 목적"이라고 밝혔다.

미국 인공지능(AI) 기업 앤트로픽의 로고. 앤트로픽은 대형언어모델 '클로드'를 개발했다. (사진=로이터/뉴스1)

생산성 향상은 기대와 체감 효과 모두에서 가장 많이 언급된 항목이었다. 응답자의 32%가 AI 덕분에 업무 효율이 높아졌다고 답했으며, 콜롬비아·일본·미국 사용자들은 AI로 절약한 시간을 가족·취미·창작 활동에 활용한다고 응답했다. 반면 약 19%는 AI가 기대에 못 미쳤다고 평가했다.

지역별 온도차도 뚜렷했다. 이번 연구를 이끈 사프론 황 앤트로픽 연구원은 남미·아프리카·동남아시아 사용자들이 유럽·미국·동아시아보다 AI에 훨씬 낙관적이라고 분석했다. 연구팀은 저·중소득 국가에선 AI가 일상 업무에 본격 진입하지 않아 일자리 대체 불안이 상대적으로 추상적으로 느껴질 수 있다고 설명했다.

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앤트로픽은 이번 연구를 토대로 클로드 인터뷰어 도구를 활용한 후속 연구를 이어갈 계획이다. AI가 사람들의 삶을 개선하는 영역을 확대하고 부정적 영향을 줄이는 방안을 구체화하겠다는 구상이다.

다만 외부에선 방법론에 대한 비판도 나왔다. 응답자의 절반가량이 북미·서유럽에 집중됐고, 중앙아시아 등 일부 지역은 응답자가 수백 명에 불과하다는 점에서다.



디비 타카르 구글 딥마인드 연구원은 선발 편향과 짧은 설문 방식을 근거로 "이 연구를 새로운 과학으로 부르기엔 무리가 있다"며 "인간 연구자라면 참여자와 신뢰를 쌓고 성찰과 내면의 모순을 담아낼 공간을 만드는 것이 핵심"이라고 강조했다.