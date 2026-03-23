지그재그, 15일간 봄 기획전 '직잭팟' 실시

카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 지그재그는 23일부터 내달 6일까지 15일간 봄 시즌 최대 할인 기획전 '직잭팟'을 진행한다고 밝혔다.

이번 봄 직잭팟에는 ▲'어텀', '슬로우앤드', '매니크' 등 지그재그 대표 쇼핑몰부터 ▲'미쏘', '하네', '스파오', '던스트' 등 브랜드 패션 ▲'힌스' 등 뷰티 ▲'라피타' 등 라이프 브랜드까지 약 6800여 개 스토어가 참여해 봄 신상품 및 인기 상품을 최대 75% 할인 판매한다.

지그재그는 직잭팟 기간 무제한 사용이 가능한 3종 쿠폰(10%, 14%, 17%) 및 20% 할인 쿠폰을 전 고객에게 지급하며, 할인 혜택의 특가 코너 '최저가 잭팟딜'도 운영한다.

(사진=카카오스타일)

'릴레이 30% 쿠폰' 코너에서는 ▲'어텀' ▲'매니크' ▲'베이델리' ▲'하네' ▲'트위' ▲

'던스트' ▲'스파오' ▲'아모레퍼시픽' ▲'어바웃톤' ▲'풀리오' 등 지그재그 인기 스토어 상품을 30% 할인 판매한다. 할인 적용 상품은 3일 단위로 업데이트 된다.

'카테고리 데이'도 마련했다. ▲쇼핑몰 ▲뷰티 ▲브랜드패션 ▲라이프 ▲랭킹(직잭팟 인기 상품) 순으로 3일씩 진행되며, 해당일에 맞춰 최대 40% '카테고리 쿠폰'을 증정한다.

매일 자정 '선착순 쿠폰' 증정과 함께 최대 99% 할인의 '쿠폰 잭팟' 행사를 진행한다. 기획전 기간 동안 선착순 0원딜(오후 5시), 선착순 포인트(오후 9시) 행사가 운영되며, '샤넬 가브리엘 백팩 스몰', '루이비통 스콰이어 이스트 웨스트' 등 래플과 '모여라 포인트 팟!' 행사도 준비했다.

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이번 직잭팟에서는 인기 크리에이터가 추천하는 '트렌드 키워드' 코너도 신설했다. 봄 새학기 시즌에 맞춘 ▲'스쿨 캐주얼'부터 ▲'연프룩' ▲'클라우드 댄서' ▲'포엣코어' 등 가장 주목받는 트렌드의 상품을 키워드별로 한데 모아 선보인다.

카카오스타일 관계자는 "3, 4월까지 지속된 긴 겨울로 봄 상품에 대한 소비가 주춤했던 작년과 달리 올해는 높아진 기온만큼이나 고객들의 봄옷 쇼핑 수요도 늘었다"며 "이러한 수요에 맞춰 이번 직잭팟은 보다 다양한 혜택과 행사를 마련했다"고 말했다.