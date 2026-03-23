갤럭시폰에서도 애플 에어드롭 쓴다

갤럭시S26 시리즈부터 적용...향후 타 갤럭시 기기도 확대 지원

홈&모바일입력 :2026/03/23 10:46    수정: 2026/03/23 13:07

이정현 미디어연구소 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

삼성전자가 차세대 스마트폰 갤럭시S26 시리즈에 애플의 에어드롭과 연동되는 파일 공유 기능을 도입한다.

IT매체 폰아레나는 22일(현지시간) 삼성전자가 갤럭시S26 시리즈에 기기 간 콘텐츠 공유를 간편하게 할 수 있는 기능을 적용할 예정이라고 보도했다.

삼성전자가 파일 공유 기능 '퀵쉐어'를 업데이트 해 애플 에어드롭과 연동할 수 있게 지원한다. (이미지=삼성전자 뉴스룸)

삼성전자는 뉴스룸을 통해 자사의 파일 공유 기능인 ‘퀵쉐어(Quick Share)’를 업데이트해 애플 에어드롭과 연동할 수 있도록 지원한다고 밝혔다.

그 동안 갤럭시 스마트폰과 애플 기기 간 파일 공유는 서드파티 애플리케이션이나 웹 기반 도구에 의존해야 했으며, 속도가 느리고 사용성이 떨어진다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

이번 기능은 한국을 시작으로 유럽, 홍콩, 일본, 남미, 북미, 동남아시아, 대만 등 주요 지역에 순차적으로 확대 적용될 예정이다. 초기에는 갤럭시S26 시리즈에 우선 탑재되며, 향후 다른 갤럭시 기기로도 지원이 확대될 전망이다.

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해당 기능이 도입되면 갤럭시와 아이폰 간 파일 전송이 보다 직관적이고 빠르게 이뤄질 것으로 기대된다. 폰아레나는 이를 두고 삼성이 경쟁 제품과의 호환성을 강화하기 위한 전략적 행보로 분석했다.

특히 아이폰과 갤럭시 간 파일 공유가 제한적이었던 점은 사용자 불편 요소로 지적돼 왔다. 애플이 자사 생태계를 중심으로 에어드롭 기능을 핵심 장점으로 내세워온 가운데, 삼성 역시 퀵쉐어에 유사 기능을 도입함으로써 사용자 경험 개선에 나섰다는 평가다.

이정현 미디어연구소jh7253@zdnet.co.kr
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삼성전자 갤럭시S26 퀵쉐어 애플 에어드롭

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