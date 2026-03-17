"갤럭시Z 폴드8, 배터리 커진다…5000mAh 용량"

갤럭시클럽 보도…전작보다 약 13% 증가

홈&모바일입력 :2026/03/17 08:34    수정: 2026/03/17 08:34

이정현 미디어연구소 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

삼성전자가 올 여름 출시할 예정인 차세대 폴더블폰 ‘갤럭시Z 폴드 8’의 배터리 용량이 늘어날 것이라는 전망이 제기됐다.

네덜란드 IT 매체 갤럭시클럽은 16일(현지시간) 갤럭시Z폴드8이 기존 모델보다 더 큰 배터리를 탑재한 폴드형 스마트폰이 될 것이라고 보도했다.

갤럭시Z폴드7 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

보도에 따르면 갤럭시Z 폴드 8에는 정격용량 2369mAh와 2485mAh의 배터리 두 개가 탑재될 예정이다. 두 배터리를 합치면 총 정격용량은 4845mAh로, 이는 갤럭시Z 폴드 7의 4272mAh보다 약 13% 증가한 수준이다.

삼성전자는 현재 갤럭시Z 폴드 7의 배터리 용량을 4400mAh(일반 표기 기준)로 안내하고 있다. 이에 따라 갤럭시Z 폴드 8 역시 정격용량 기준 약 4845mAh가 적용될 경우, 5000mAh 수준으로 표시될 가능성이 높다는 관측이 나온다.

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배터리 용량 확대는 갤럭시Z 폴드 시리즈에서 의미 있는 변화로 평가된다. 삼성전자는 갤럭시Z 폴드 3 이후 수년 동안 4400mAh 배터리 용량을 유지해 왔다.

이번 갤럭시클럽의 보도는 최근 IT 팁스터 디지털챗스테이션이 제시한 전망과도 일치한다. 그는 갤럭시Z 폴드 8에 5000mAh 배터리가 탑재될 것으로 예상했으며, 화면이 더 넓은 새로운 모델  ‘갤럭시Z 와이드 폴드’에는 4800mAh 배터리가 적용될 것이라고 전망한 바 있다.

이정현 미디어연구소jh7253@zdnet.co.kr
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