한국침해사고대응팀협의회 29회 정기총회 개최

사단법인 한국침해사고대응팀협의회(CONCERT, 콘서트로 발음, 회장 원유재 충남대 교수)는 제 29회 정기총회를 20일 서울 양재역 인근 스포타임 5층 멜론홀에서 개최했다.

이날 총회서는 ▲2025년도 사업실적 및 결산 보고 ▲2026년도 사업 계획 및 예산 승인 ▲정관 일부 개정안 등이 논의, 통과됐다.

협의회는 올해 ▲회원 공동 이익 도모 ▲정보 공유 및 커뮤니티 활성화 ▲보고서 발간 및 정보 제공 ▲정보보호 수준 향상 교육 ▲대외 협력 및 위탁 연구과제 수행 ▲회원사 확대 등 6대 사업을 선정, 수행한다. 특히 회원 공동이익을 위해 'CISO 브릿지 서비스'와 '침해사고 대응 매뉴얼 발간' '정보보호 담당자 쥬니어 캠프' 등을 시행한다.

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원유재 한국침해사고대응팀협의회장이 총회를 주관하고 있다.

또 정보공유 및 커뮤니티 활성화를 위해 '럭키살롱'을 지속 운영하고 활성화를 추진하는 한편 '시큐리티 라운드 업' 'CONCERT 포캐스트 2026' '제 22회 CONCERT 정회원 워크숍' '제 30회 해킹방지 워크숍' 등의 행사를 추진한다.

한편 한국침해사고대응팀협의회는 국내 정보통신망 침해사고 대응팀들간 정보 교류, 기술 공유, 업무 협조 등을 위해 1996년 11월 창립총회를 갖고 결성된 단체다. 2005년 6월 사단법인 설립 허가를 받았다. 회원사는 정회원, 준회원, 특별회원 합쳐 총 506곳이다.