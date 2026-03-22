"평소 대비 광화문서 OTT 트래픽 2배 이상 증가"

KT가 광화문 일대 네트워크 트래픽이 평소 주말 대비 약 2배 이상 증가했음에도 안정적인 서비스 품질 확보에 성공했다고 22일 밝혔다.

지난 21일 서울 광화문광장에서 열린 대규모 공연을 대비해 ‘네트워크 집중 관리 체계’를 가동하고 집중 모니터링을 실시한 결과, 평소 주말 대비 무선 및 OTT 데이터 트래픽이 2배 이상 늘어난 것으로 나타났다.

KT는 공연이 진행되는 광화문 광장과 시청 광장 일대에 이동식 기지국 6대를 배치하고 무선 기지국 79식과 와이파이 14식을 신규 구축해 네트워크 용량을 선제적으로 대폭 확대해 안정적인 서비스 품질을 확보했다.

특히 공연 당일 시민들이 이를 실시간으로 공유하기 위한 SNS 업로드나 개인 라이브 방송 등으로 인해 무선 트래픽이 급증할 가능성에 대비해 KT는 기지국 과부하를 자동으로 제어하는 AI 기반 트래픽 자동 제어 솔루션 W-SDN과 AIONET을 활용했다.

W-SDN은 네트워크 트래픽을 실시간으로 모니터링하고 기지국 과부하 징후를 사전에 감지하고 분석해 1분 이내 자동 제어가 가능한 AI 기반 네트워크 운용 기술이다. 정밀한 주파수 균등 분산과 기지국 출력 제어 등을 통해 대규모 공연이나 행사 환경에서도 안정적인 네트워크 운용을 지원한다.

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AIONET는 전국 라우터 단위의 넷플릭스 트래픽을 실시간으로 모니터링하고 AI 이상탐지를 통해 급격한 트래픽 변화와 비정상 징후를 조기에 포착할 수 있다. 이를 통해 BTS 라이브 공연과 같은 대규모 동시 접속 이벤트에서도 트래픽 이슈가 본격화되기 전에 운용자가 선제 대응할 수 있도록 지원한다.

KT는 “이번 공연과 같은 대규모 이벤트 환경에서 축적한 네트워크 운용 경험을 기반으로 AI 기반 트래픽 제어 기술을 지속 고도화하고 있다”며 “앞으로도 안정적인 네트워크 환경을 제공할 계획”이라고 강조했다.