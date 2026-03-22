중동 전쟁에 비료값 급등…농가 부담 커져 작물 재배 위축 우려

중동 전쟁 여파로 비료 시장 불안이 커지면서 농가의 작물 재배 부담도 커지고 있다. 특히 인산염 비료와 그 원료인 황 공급 차질 우려가 커지면서, 비료 가격 상승이 농가의 생산 의지를 꺾고 작물 재배 수요를 위축시킬 수 있다는 분석이 나온다.

21일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 전쟁 초기엔 옥수수용 질소 비료인 요소 가격 급등에 관심이 쏠렸지만, 최근에는 대두 등 주요 작물에 쓰이는 인산염 비료 시장까지 불안이 번지고 있다.

외신은 인산염 비료를 만드는 데 필요한 황은 전 세계 공급의 거의 절반이 중동 지역에 의존하고 있어, 호르무즈 해협 차질이 길어질수록 공급망 전반에 더 큰 충격이 갈 수 있다는 우려가 나온다고 설명했다.

옥수수를 재배하고 있는 모습. (사진=픽사베이)

문제는 이런 공급 불안이 단순히 비료 가격 상승에 그치지 않고 실제 농가의 구매와 재배 결정에 영향을 줄 수 있다는 점이다. 외신에 따르면 미국에서 인의 거의 80%는 대두와 옥수수 재배에 투입되는데, 비료값이 계속 오르면 농민들이 사용량을 줄이거나 작물 선택 자체를 바꿀 가능성이 커진다.

실제 시장에선 이미 수요 둔화 조짐이 나타나고 있다. 인산염 생산업체 이타포스의 데이비드 델라니 CEO는 미국의 인산염 사용량이 6월까지 12개월 기준 약 20% 감소할 것으로 예상했으며, 공급 제약이 더 심해지면 감소 폭은 더 커질 수 있다고 봤다.

외신은 농가들이 질소 비료 가격이 높은 옥수수 대신 대두 재배를 늘릴 가능성도 거론된다고 전했다. 다만 대두 역시 인산염 비료가 중요한 작물이어서, 결국 인산염 가격까지 오르면 대두 생산도 비용 압박을 피하기 어렵다고 설명했다.

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업계는 지금 상황이 단기간에 끝나지 않을 수 있다고 보고 있다. 황은 비료뿐 아니라 광산업 등 다른 산업에서도 쓰이기 때문에 공급이 빠듯해지면 비료용 원료가 후순위로 밀릴 수 있다. 이렇게 되면 비료 생산이 더 줄고, 농가들은 더 비싼 가격에 비료를 사거나 사용량을 줄일 수밖에 없다고 외신은 설명했다.

결국 이번 사태는 비료 가격 상승을 넘어 농가의 재배 결정 자체를 위축시키는 변수로 번질 수 있다는 게 핵심이다. 블룸버그는 중동 전쟁이 인플레이션과 식량 안보 우려를 키우는 가운데, 비료 부담 증가는 향후 농산물 생산량과 가격에도 영향을 줄 수 있다고 전했다.