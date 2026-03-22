패션돌 '브랏츠', 제페토 아바타로 탄생

네이버제트(대표 김창욱)는 누적 가입자 4억 명을 보유한 글로벌 아바타 소셜 플랫폼 제페토(ZEPETO)가 MGA 엔터테인먼트의 아이코닉하고 트렌디한 패션 인형 브랜드 브랏츠(Bratz)와 협업을 진행하고, '브랏츠 x 제페토 콘테스트'를 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 협업은 제페토 유저들이 브랏츠 특유의 대담하고 자신감 넘치는 스타일을 아바타로 구현하고, 이를 커뮤니티에 공유하며 즐길 수 있도록 기획되었다. 단순히 테마 아이템을 착용하는 것을 넘어, 유저들이 직접 크리에이터가 되어 자신만의 패션 철학을 제페토 피드에 녹여내도록 독려하는 것이 특징이다.

참여 방법은 간단하다. 제페토 앱 내에서 브랏츠 아바타를 선택해 주차별 테마에 맞춰 스타일링한 후, 해시태그 #BratzXZEPETO와 함께 피드에 업로드하면 된다. 당첨 확률을 높이고 싶은 유저는 개인 SNS 채널에도 동일한 해시태그와 함께 게시물을 공유할 수 있다.

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제페토

제페토는 콘테스트 기간 동안 브랏츠의 스타일에서 영감을 받은 독점 의상과 메이크업 아이템을 출시해 유저들에게 폭넓은 스타일링 선택지를 제공할 계획이다.

네이버제트의 이예전 사업개발 총괄은 "아이코닉한 패션 인형 브랜드 브랏츠와의 파트너십을 통해 유저들이 자신의 진정한 모습을 발견하고 공유할 수 있는 글로벌 축제를 마련하게 되어 기쁘다"며, "글로벌 선도 아바타 플랫폼으로서 앞으로도 유저들이 아바타를 통해 한계 없는 자기표현을 즐길 수 있도록 다양한 협업과 콘텐츠를 선보일 것"이라고 밝혔다.