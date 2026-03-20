정기선 HD현대 회장, 작년 연봉 24억원…전년비 5.3%↑

정기선 HD현대 회장의 지난해 연봉이 전년 대비 소폭 오른 것으로 나타났다.

20일 HD현대와 HD한국조선해양이 공시한 사업보고서에 따르면 지난해 정기선 회장 보수는 HD현대 13억 61만원, HD한국조선해양 10억 9343만원으로 총 23억 9404만원을 수령했다.

지난 2024년 총 보수는 22억 7315만원(HD현대 9억 5939만원·HD한국조선해양 13억 1376만원)으로, 전년 대비 5.4% 늘어난 액수다. 다만, 지주사인 HD현대에서 받는 보수는 늘었지만, HD한국조선해양에서 받는 보수는 오히려 줄었다.

HD현대 글로벌R&D센터에서 열린 '오프닝 2026'에서 HD현대 정기선 회장이 새해 인사를 하고 있다. (사진=HD현대)

HD현대는 "그룹 성과보수 지급기준(이사회승인)에 근거해 경영계획 대비 실적에 근거한 조직평가와 목표달성을 위한 리더십과 업무수행 전문성 및 책임 등을 고려한 개인평가 결과를 바탕으로 기본연봉의 40%인 3억 6900만원을 지급했다"며 "경영계획 대비 목표 영업이익률 달성도에 따라 기본연봉의 20%인 1억 8400만원을 지급했다"고 설명했다.

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HD한국조선해양은 "계량지표는 매출액과 영업이익 등을 고려해 평가했고, 비계량지표는 회사의 경영실적 달성을 위한 리더십과 업무에 대한 전문성과 책임 등을 상여 책정에 반영했다"고 설명했다.

한편, 지난해 회장직에서 물러난 권오갑 명예회장은 HD현대에서 퇴직금 116억 7561만원을 포함해 총 152억 5909만원을 보수로 받았다.