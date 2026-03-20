GTC 2026, AI 풀스택 전환 신호탄…산업 경계 무너진다

엔비디아 연례 기술 컨퍼런스 'GTC 2026'을 계기로 인공지능(AI)이 반도체를 넘어 산업 전반 가치사슬을 재편하는 '풀스택(Full-Stack)'으로 전환되고 있다는 분석이 나왔다.

20일 삼정KPMG가 발간한 'GTC 2026으로 본 산업 생태계 변화' 보고서에 따르면 이번 GTC는 반도체·모델·에이전트로 이어지는 엔비디아의 풀스택 전략이 가시화된 분기점으로 평가됐다.

보고서는 지난 16~19일(현지시간) 미국 캘리포니아주 새너제이에서 열린 GTC 핵심 트렌드로 반도체, 피지컬 AI, 산업용 AI 세 가지를 제시했다. 반도체 분야에서는 삼성전자가 차세대 고대역폭 메모리(HBM) 'HBM4E' 실물 칩을 처음 공개했고, SK하이닉스는 HBM 제품의 엔비디아 플랫폼 적용 사례를 소개했다.

(사진=삼정KPMG)

피지컬 AI 영역에선 엔비디아가 로봇 개발 지원 프레임워크 '아이작'과 오픈 모델 기반 플랫폼 '코스모스'를 내놓으며 로보틱스 생태계 확장에 속도를 올렸다. 산업용 AI에서는 자율 판단·실행 기반의 AI 에이전트 확산과 'AI 팩토리' 아키텍처가 핵심으로 부각됐다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 기조연설에서 에이전틱 AI, 피지컬 AI, AI 팩토리를 아우르는 차세대 컴퓨팅 비전을 제시하며 산업 전반이 AI 중심 인프라로 재편되는 전환기에 진입했다고 역설했다.

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엔비디아는 에이전틱 AI 특화 차세대 중앙처리장치(CPU) '베라'와 추론 특화 '그록 3' 언어처리장치(LPU)를 포함한 차세대 반도체 플랫폼 '베라 루빈', AI 에이전트 플랫폼 '네모클로'를 공개하며 풀스택 전략을 구체화했다. 현대자동차그룹, 알파벳, 지멘스 등 다양한 산업군의 글로벌 기업들도 엔비디아와의 협업 성과를 발표하며 산업 간 경계 해체 흐름을 뒷받침했다.

삼정KPMG 경제연구원은 "GTC 2026은 단순한 기술 발표를 넘어 글로벌 기업 간 협업을 통해 산업 생태계 변화 방향을 보여준 사례"라며 "엔비디아의 비전과 글로벌 시장 흐름을 종합 분석해 기업들이 중장기 성장 전략을 수립할 필요가 있다"고 밝혔다.