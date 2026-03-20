폴라리스그룹 4개 상장사, 120억 규모 자사주 전량 소각…"주주가치 제고 의지"

폴라리스그룹 내 4개 상장사가 자사주 소각을 통해 주주환원 정책을 강화하고 시장 저평가 해소에 나섰다.

폴라리스그룹은 계열사인 폴라리스오피스, 폴라리스우노, 폴라리스AI, 폴라리스AI파마 등 상장사 4곳에서 보유 중인 자사주를 올해 상반기 내에 전량 소각하기로 결정했다고 20일 밝혔다.

지난해 말 기준 각 사의 자사주 보유 비중은 폴라리스우노가 2.01%(176만여 주)로 가장 높으며 이어 폴라리스AI 1.14%, 폴라리스AI파마 1.62%, 폴라리스오피스 0.08% 순이다.

폴라리스그룹

통상 자사주 소각은 단일 기업 중심으로 진행되지만 이번처럼 그룹 내 복수 상장사가 동시에 추진하는 사례는 드물다. 회사 측은 경영권 방어 수단으로 쓰일 수 있는 자사주를 전량 소각함으로써 시장과 투자자들에게 실질적인 주주환원 정책을 펼치겠다는 강력한 의지를 보여준 것이라고 설명했다.

이번 자사주 소각이 완료되면 발행주식 수가 줄어들어 주당순이익(EPS)과 주당순자산(BPS) 상승효과가 가시화될 전망이다. 시장에서도 이번 조치가 단순한 수급 개선을 넘어 주가 재평가(리레이팅)의 촉매제가 될 것으로 기대하고 있다.

특히 안정적인 실적과 재무구조를 갖췄음에도 비교기업 부재로 저평가받아온 폴라리스우노의 기업가치 정상화에 이목이 쏠린다.

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폴라리스그룹 관계자는 "각 계열사가 견조한 실적과 탄탄한 사업 기반을 확보하고 있음에도 자본시장에서는 충분한 평가를 받지 못한 측면이 있었다"며 "이번 자사주 소각을 통해 기업의 본질 가치가 주가에 보다 적극적으로 반영될 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "앞으로도 일회성 조치에 그치지 않고, 지속적인 주주환원 정책과 실적 성장을 병행하여 시장의 신뢰를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 강조했다.