폴라리스오피스, 오픈AI 맞손…美 AI 헬스케어 공략

폴라리스오피스가 오픈AI 손잡고 글로벌 인공지능(AI) 헬스케어 시장 공략에 나섰다.

폴라리스오피스는 오픈AI와 사업 제휴 계약(BAA)을 체결하고 미국 의료정보보호법(HIPAA) 기준을 충족하는 의료 데이터 처리 환경을 구축한다고 13일 밝혔다.

BAA는 미국 의료기관과 헬스케어 기업이 환자의 민감한 의료 정보(PHI)를 외부 기업과 공유할 때 체결해야 하는 법적 보안 계약이다. 이번 계약으로 폴라리스오피스는 의료와 제약 데이터를 법적 리스크 없이 처리할 수 있는 기반을 마련했다.

폴라리스오피스 기업로고. (사진=폴라리스오피스)

폴라리스오피스는 AI 문서 분석 기술과 오픈AI 거대언어모델(LLM)을 결합해 미국 헬스케어 시장 진입 요건을 충족했다. 이를 통해 글로벌 헬스케어와 제약 산업을 대상으로 한 AI 솔루션 사업을 확대할 계획이다.

이번 협력 핵심 솔루션은 산업 특화 AI 서비스 '애스크닥 포 파마'다. 이 솔루션은 폴라리스오피스 문서 AI 기술과 계열사 폴라리스AI파마의 제약 바이오 산업 전문성을 결합해 공동 개발됐다.

관련기사

애스크닥 포 파마는 신약 개발과 임상 과정에서 생성되는 방대한 전문 문서를 AI가 자동으로 분석하고 요약하는 기능을 제공한다. 임상시험 계획서 FDA 승인 문서 의약품 성분 분석 보고서 등 복잡한 자료를 빠르게 정리하고 연구자 질의에 대한 답변을 제공한다.

폴라리스오피스 관계자는 "이번 협력으로 미국의 엄격한 의료 보안 기준을 충족하는 AI 플랫폼 기업으로 인정받았다는 의미가 있다"며 "글로벌 헬스케어 시장 진출을 위한 핵심 기반을 확보한 만큼 애스크닥 포 파마를 제약 의료 산업 지능형 의사결정 플랫폼으로 성장시켜 나갈 계획"이라고 말했다.