최근 CJ 등 국내 대표 라이프스타일 그룹사의 상반기 채용이 본격화된 가운데, Z세대가 바라보는 이들 기업의 이미지는 ‘트렌디’와 ‘높은 업무강도’가 공존하는 것으로 나타났다.

진학사 캐치는 대학생·취준생·직장인 1만 986명을 대상으로 진행한 ‘그룹사 이미지 및 인식 조사’ 결과를 20일 발표했다.

응답자가 선택한 기업별 이미지 키워드를 바탕으로 AI 모델 ‘제미나이’로 시각화했으며, ▲트렌디 ▲업무강도 높은 ▲글로벌 ▲현장근무 중심 ▲확실한 보상 ▲보수적 ▲올드한 ▲기술주도 등이 주요 항목으로 활용됐다.

Z세대가 꼽은 10대 그룹사 중 가장 트렌디한 곳…”CJ·신세계”

조사 결과, 라이프스타일 업계를 대표하는 CJ와 신세계 모두 ‘트렌디’와 ‘업무강도 높은’ 이미지가 최상위 키워드로 나타났다.

특히 ‘트렌디’ 키워드 선택 비중에서는 CJ(54%)와 신세계(49%)가 나란히 1·2위를 기록하며 다른 그룹사와 큰 격차를 보였다. 이어 롯데(25%), 삼성·포스코(각 22%), SK(21%), LG(19%), 현대자동차(18%), 한화(16%), HD현대(14%) 순으로 나타났다.

CJ는 ‘트렌디(54%)’, ‘업무강도 높은(35%)’에 이어 ‘글로벌(32%)’ 이미지가 두드러졌다. 엔터테인먼트·미디어·식품 등 K-컬처 전반을 아우르는 사업 범위가 해외 확장성으로 이어진 결과다. 이와 함께 ‘현장근무 중심(25%)’, ‘확실한 보상(21%)’ 키워드도 상위에 올라 성과 중심의 보상 체계에 대한 인식이 반영됐다.

신세계는 ‘트렌디(49%)’, ‘업무강도 높은(27%)’에 이어 ‘현장근무 중심(24%)’이미지가 상대적으로 높게 나타났다. 백화점·대형마트·복합쇼핑몰 등 오프라인 중심 사업 구조가 이러한 인식에 영향을 준 것으로 보인다. 동시에 ‘글로벌(24%)’, ‘보수적(22%)’, ‘확실한 보상(21%)’ 키워드도 상위에 오르기도 했다.

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지난 2월 진행한 ‘연봉이 동일하다면 입사하고 싶은 그룹사’ 조사에서 CJ는 삼성, SK에 이어 전체 3위(12%)를 기록하며 상위권에 올랐다. 신세계 역시 6위(5%)에 오르며 전체 그룹사 내 높은 선호도를 유지했다.

진학사 캐치 김정현 본부장은 “Z세대에게 CJ와 신세계 같은 생활문화 기업은 일상에서 직접 경험하는 브랜드인 만큼 트렌디한 이미지가 입사 시 중요한 선택 기준으로 작용한다”라며, “동시에 실제 근무 환경에 대한 인식도 함께 고려되는 만큼, 조직문화와 일하는 방식에 대한 지속적인 채용 브랜딩이 필요하다”고 말했다.