크리니티, '제2회 AI 비즈니스 커뮤니케이션 전략 세미나' 성료...AI 협업·보안 전략 제시

SaaS 메일보안·메일협업 전문기업 크리니티(대표 유병선)는 20일 ‘제2회 크리니티 AI 비즈니스 커뮤니케이션 전략 세미나’를 개최했다.

다양한 산업군의 기관 및 기업 관계자들이 한자리에 모여 AI 현황과 기술 발전에 따른 변화, 그리고 이에 따른 보안 전략까지 폭넓은 주제를 중심으로 실질적인 인사이트를 공유하고 교류하는 자리로 마련됐다.

AI 술이 산업과 조직의 업무 방식을 어떻게 재편하고 있는지를 조망하는 기조 강연을 시작으로, 공공·금융 환경의 메일 보안 전략, AI 기반 메일 협업 기술, 실제 기업의 AI 도입 사례, AI 성과를 좌우하는 데이터 전략까지 전반적으로 다뤄졌다. 단순한 기술 소개를 넘어, AI가 실제 업무 환경에서 어떻게 적용되고 있는지와 조직이 이에 어떻게 대응해야 하는지를 중심으로 구성됐다.

AI가 바꾸는 업무 방식…“도입 넘어 조직 재설계 필요”

기조 강연은 블루닷에이아이 강정수 연구센터장이 ‘AI 경제 진화 방향과 비즈니스 기회’를 주제로 발표했다. 강 센터장은 AI가 단순히 기술 혁신을 넘어 산업 구조와 비즈니스 모델을 근본적으로 변화시키는 핵심 인프라로 자리 잡고 있다고 강조했다. 특히 AI 인프라의 발전과 함께 기업의 의사결정 방식, 조직 커뮤니케이션 구조, 업무 수행 방식이 구조적으로 변화하고 있으며, AI 확산이 새로운 행동 패턴과 협업 방식을 만들어내고 있다고 짚었다.

또 AI 서비스는 기존의 보조 도구를 넘어 실제 업무를 수행하는 단계로 진화하고 있으며, 이에 따라 기업은 단순한 기술 도입을 넘어 조직 전반의 업무 구조를 재설계하는 전략적 접근이 필요하다고 진단했다. 나아가 AI 도입 여부가 아닌 ‘어떻게 도입하고 운영할 것인가’가 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부상하고 있다는 점도 함께 제시했다.

크리니티는 20일 ‘제2회 크리니티 AI 비즈니스 커뮤니케이션 전략 세미나’를 개최했다.

공공·금융 보안 대응 전략…N2SF 기반 메일 보안 강화

이어진 크리니티 세션에서는 윤석주 부문대표가 ‘데이터 중심의 N2SF 정책을 고려한 공공·금융 보안메일 구축 전략’을 주제로 발표했다. 공공기관을 중심으로 강화되고 있는 N2SF 보안 정책 환경 속에서 메일 시스템이 나아가야 할 방향을 설명했다.

특히 데이터 등급 기반 보안 정책과 승인메일, DLP(데이터 유출 방지) 체계를 결합한 메일 보안 아키텍처를 통해 보안성과 업무 효율을 동시에 확보하는 전략을 소개했다. 단순히 보안 강화가 아닌, 업무 흐름을 저해하지 않으면서도 정책 준수를 가능하게 하는 균형 잡힌 접근 방식을 강조했다.

윤석주 크리니티 비즈니스 부문 대표가 발표를 하고 있다.

에이전틱AI 기반 협업 환경…AI 메일 기반 협업 모델 제시

단순한 메일 시스템을 넘어, 메일·문서·업무 데이터를 기반으로 조직 내 지식을 재구성하고 필요한 정보를 제공하는 AI 메일 Agent 개념도 함께 제시, ‘Agentic AI’ 기반 메일 환경을 소개했다. 해당 기술은 단순히 사용자의 요청을 보조하는 수준을 넘어, 스스로 업무를 이해하고 실행하는 ‘Agentic AI’ 개념으로, 조직 내부의 데이터와 맥락을 기반으로 복합 업무를 자동으로 처리하는 구조로 설계된 것이 특징이다.

발표에서는 하나의 마스터 에이전트가 사용자의 자연어 명령을 이해하고, 메일·일정·업무·위키 등 각 도메인 에이전트를 조율해 업무를 병렬적으로 수행하는 구조로 설명됐다. 이를 통해 사용자는 단일 인터페이스에서 복합 업무를 요청할 수 있으며, AI가 메일 검색, 일정 등록, 업무 생성, 문서 작성 등 다양한 업무를 자동으로 수행할 수 있다.

특히 해당 기술은 외부 학습 없이 조직 내부 데이터만을 활용하는 독립 구조로 설계돼 외부로의 데이터 유출 없이 안전하게 운영되며, RAG 기반 구조를 통해 할루시네이션을 최소화하고 높은 정합성과 신뢰도를 확보하는 것이 특징이다.

또한 조직의 커뮤니케이션과 업무 히스토리로 맥락을 이해해 단순 정보 제공을 넘어 실제 의사결정을 지원하는 수준까지 확장, 단순하고 반복적인 업무를 자동화해 사용자가 핵심 업무에 집중할 수 있게 돕는 새로운 협업 모델로 제시됐다. 이는 향후 기업의 업무 환경이 AI 중심으로 재편되는 흐름 속에서 중요한 전환점이 될 수 있는 기술로, 이와 같은 기술력을 바탕으로 크리니티의 Agentic AI인 'InSSa AI'는 지난해 ‘대한민국 인공지능 혁신대상’에서 AI 협업솔루션 부문 대상을 수상한 바 있다.

AI 기반 차세대 메일 보안…지능형 위협 대응 고도화

이어 크리니티 임창완 이사는 ‘AI 기반 차세대 메일 보안’을 주제로 발표를 진행하며, 기존 보안 체계의 한계를 넘어서는 새로운 보안 패러다임을 제시했다. 해당 발표에서는 기존의 규칙 기반 보안에서 벗어나 패턴 기반의 AI 탐지 방식으로 전환해야 한다는 점을 강조했으며, 사후 대응 중심의 보안에서 사전 예방 중심으로, 기능 중심의 보안에서 조직 문화 중심의 보안으로 변화 필요성을 제시했다.

특히 AI 기반 메일 탐지 기술을 통해 악성메일 탐지 정확도를 크게 향상시키고, OCR 및 NLP 기반 개인정보 탐지, 이메일 승인 정책 고도화 등을 통해 지능형 위협에 대응하는 방안을 설명했다. 또한 메일 보안 이벤트를 통합 분석하는 C-SIEM, 사용자 이상행위를 탐지하는 C-iUBA 등 AI 기반 통합 보안 체계를 통해 메일보안의 새로운 방향성을 제시했다. 이는 메일보안이 단일 솔루션 중심에서 통합적이고 지능적인 구조로 전환되고 있음을 보여줬다.

기업 AI 적용 사례부터 데이터 전략까지…실행 중심 인사이트 공유

외부 사례 세션에서는 KT DS 연정환 차장이 ‘AI 에이전트 구축 및 활용 사례’를 주제로 발표했다. 연 차장은 기업의 AI 도입이 빠르게 확산하고 있음에도 실제 업무 혁신으로 이어진 사례는 제한적이라는 점을 짚으며, AI 도입 성공을 위해서는 기술 도입을 넘어 조직의 업무 방식 변화와 실행 전략이 병행돼야 한다고 강조했다.

특히 KT 그룹 내부에서 추진 중인 ‘Works AI’ 사례를 중심으로, 이메일과 협업 데이터를 기반으로 한 AI 서비스가 단순 정보 제공을 넘어 업무를 직접 수행하는 ‘AI 에이전트’ 형태로 발전하고 있음을 소개했다. 이를 통해 기업이 AI를 활용해 업무 효율을 높이고 새로운 비즈니스 가치를 창출하는 구체적인 방향성과 함께, 실제 적용 과정에서의 현실적인 과제와 해결 전략도 함께 제시했다.

마지막 전문가 세션에서는 크라우드웍스 양수열 CTO가 ‘AI 성과를 결정하는 데이터 전략: AI-Ready 데이터 구축’을 주제로 발표했다. 양 CTO는 AI 도입 성패가 모델이 아닌 데이터에 의해 결정된다고 강조하며, 기업 내 데이터가 분산되고 비정형 상태로 존재하는 것이 AI 활용의 가장 큰 장애 요인이라고 설명했다.

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또 AI 도입 핵심 요소로 데이터 품질과 준비도를 강조하며, 데이터 정제와 구조화, 라벨링, 거버넌스를 포함한 ‘AI-Ready 데이터’ 구축이 필수적이라고 밝혔다. 동일한 AI 기술이라도 데이터 준비 수준에 따라 성과 차이가 크게 발생한다면서, 데이터 중심의 접근 전략이 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소라고 짚었다.

크리니티 유병선 대표는 “AI는 이제 단순히 기술이 아니라 조직의 업무 방식을 근본적으로 변화시키는 핵심 요소”라며 “앞으로도 공공기관과 기업이 AI 기반 협업 환경을 안정적으로 도입하고 활용할 수 있게 기술과 서비스를 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 밝혔다. 이어 유 대표는 “AI 기술이 고도화할수록 이에 따른 보안의 중요성 또한 더욱 커지고 있는 만큼, 안전한 데이터 활용과 신뢰 기반의 AI 협업 환경을 구축하는 데에도 지속적으로 집중하겠다"고 말했다.