크리니티, AI 소통 협업툴 ‘써팀’ AWS 마켓플레이스 등록

메일 협업·메일 보안 전문기업 크리니티(대표 유병선)는 자사의 AI 소통 협업툴 ‘써팀(SirTEAM)’이 글로벌 클라우드 플랫폼 AWS 마켓플레이스(AWS Marketplace)에 공식 등록, 글로벌 SaaS 시장 진출을 본격화했다고 16일 밝혔다.

이번 리스팅은 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 ‘글로벌 SaaS 마켓플레이스(GSMP) 지원사업’을 성공적으로 마무리한 데 따른 성과다. 앞서 '써팀'은 AWS 파트너 네트워크(APN) 등록은 물론 AWS Qualified Software 인증과 Partner Software Path 획득을 통해 기술력과 서비스 완성도를 공식적으로 인정받은 바 있다.

'써팀'은 메일, 메신저, 캘린더, 할일, 드라이브, 게시판 등 업무에 필요한 기능을 하나의 플랫폼에 통합한 SaaS 기반 협업 솔루션이다. 사용자 편의성과 보안성을 동시에 갖췄다. 특히 자체 AI 에이전트 ‘InSSa AI’를 기반으로 업무 자동화 기능을 제공, AI 협업 생태계의 중심 솔루션으로 주목받고 있다.

크리니티는 '써팀' 내 'InSSa AI(인싸AI)'를 통해 지난 11월 ‘2025 대한민국 인공지능 혁신대상’에서 AI 협업솔루션 부문 대상을 수상했고, '써팀'은 제11회 글로벌 상용SW 명품대상에서 과학기술정보통신부 장관상을 수상, 기술력과 시장성을 동시에 인정받았다. 또 InSSa AI는 최근 상표 출원을 완료하며, 글로벌 협업 AI 브랜드로의 확장 기반도 마련했다.

이와 함께 크리니티는 대규모 글로벌 수출상담회에 참가해 다수의 해외 기업과 1:1 상담을 진행했으며, 그 중 일부 기업과는 현재 MOU 협약 체결을 준비 중이다. 이를 통해 아시아 및 기타 신흥 시장을 중심으로 실질적인 SaaS 공급 확대에 나설 계획이다.

유병선 크리니티 대표는 “이번 AWS 마켓플레이스 입점과 기술 수상은 써팀이 ‘AI 기반 실무형 협업툴’로서 국내외 시장에서 모두 인정받은 결과”라며 “앞으로도 기술 혁신과 시장 맞춤형 전략을 통해 글로벌 SaaS 시장에서 K-솔루션의 가능성을 넓혀갈 것”이라고 밝혔다.

현재 '써팀'은 AWS 인프라 기반으로 인도네시아를 포함한 아시아 지역에서 서비스 중이며, 향후 다국어 지원(베트남어, 일본어 등)을 강화해 현지화 전략도 지속 전개할 예정이다.