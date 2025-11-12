크리니티 '써팀(SirTEAM)', 글로벌 상용SW 명품 대상 수상

메일 협업·보안 전문기업 크리니티(대표 유병선)는 자사의 AI기반 차세대 소통 협업툴 ‘써팀(SirTEAM)’이 ‘제11회 글로벌 상용SW 명품 대상’에서 SaaS 부문 대상(과학기술정보통신부 장관상)을 수상했다고 12일 밝혔다. 이번 수상은 국내 협업툴의 기술력과 글로벌 시장 확장 가능성을 정부 차원에서 인정받은 의미 있는 성과라고 회사는 설명했다.

'써팀'은 현재 국내외 약 1200여개 기업 및 기관에서 이용하고 있다. 특히 메일, 메신저, 캘린더, 워크플로우, 드라이브, 게시판 등을 통합한 올인원 SaaS 협업 환경을 통해 업무 생산성 향상과 실사용 편의성을 동시에 제공한다.

AI 기반 자동화 협업환경, 실무 효율성 극대화

'써팀'은 자체 개발한 AI에이전트 ‘InSSa AI(인싸 AI)’를 통해 메일, 일정, 할일 등의 데이터를 별도 DB 구축 없이 연동할 수 있도록 하며, 사용자는 별도 코딩 없이도 메일 요약, 업무 초안 작성, 에이전트 생성, AI페르소나 설정 등 다양한 AI 지원 기능을 이용할 수 있다. 이를 통해 반복적인 업무는 자동화하고, 실무 중심의 의사결정 속도를 높이는 데 기여한다.

특히, 메일을 드래그 앤 드롭으로 메신저에 직접 공유할 수 있는 기능, 공유메일함, 간트차트 기반 프로젝트 관리 등은 팀 단위의 협업을 보다 빠르고 직관적으로 만든다.

크리니티의 AI기반 차세대 소통 협업툴 ‘써팀(SirTEAM)’이 ‘제11회 글로벌 상용SW 명품 대상’에서 SaaS 부문 대상인 과기정통부 장관상을 수상했다. 앞줄 맨 왼쪽이 유병선 크리니티 대표.

기술 인증과 보안 경쟁력으로 신뢰성 확보

'써팀'은 최근 AWS Qualified Software 인증과 파트너 소프트웨어 패스를 취득하며 기술력과 신뢰성을 공식 인정받았다. 또 AWS 마켓플레이스 입점을 추진 중으로, 글로벌 SaaS 시장 진출에 속도를 내고 있다.

2022년부터 인도네시아에 수출, 3년 연속 프로젝트를 연장하며 실제 사용성과 수출 가능성을 입증했다. 보안 측면에서도 SPF, DKIM, DMARC 등 메일 보안 국제표준 기술과 자체 특허 기반 스팸 차단 기능을 갖춰, 공공기관과 기업 고객 모두 안심하고 사용할 수 있는 구조를 완성했다.

국내 환경에 최적화된 K-협업툴, 글로벌 시장으로 확장

크리니티는 10년 이상 근속한 20여 명의 핵심 전문가들이 함께 성장해 온 기업으로, 메일 협업 및 메일 보안 분야에서 국내 최고 수준의 전문 기술력을 보유하고 있다. 이러한 전문성을 기반으로 크리니티는 AI 시대에 맞춰 ‘메일 기반 협업도구’에 5년 이상 지속적인 투자를 이어왔다.

글로벌 시장에서는 구글(Google)과 마이크로소프트(Microsoft)의 협업 서비스가 높은 비용으로 인해 기업들에게 부담이 되고 있는 상황에서, 크리니티는 안정성과 보안성이 검증된 합리적인 대안을 제시하고 있다. 특히 ‘InSSa AI’를 중심으로 한 페르소나 기반의 맥락 이해형 협업 환경은 사용자의 업무 흐름을 스스로 학습·지원하는 형태로 발전하고 있으며, 시간과 비용을 절감하는 ‘AI 시대의 실무형 SaaS’로 자리매김하고 있다고 회사는 강조했다.

관련기사

크리니티는 AWS 인프라 기반의 안정적 글로벌 서비스 운영을 통해 향후 아시아를 비롯한 글로벌 시장 확대에 적극 나설 계획이다. 유병선 크리니티 대표는 “이번 수상은 기술력, 실사용성, 글로벌 확장성에 대해 공인받은 결과”라며 “써팀은 MS, 구글과 같은 외산 솔루션 대비 국내 업무 환경에 최적화한 협업툴로 K-SaaS의 글로벌화를 선도할 것”이라고 밝혔다.

AI 재개발 통한 글로벌 전략 가속화

AI 기술의 급격한 발전에 따라 크리니티는 지난해부터 메일, 메신저, 캘린더, 워크플로우, 게시판, 위키, 주소록 등 전 구성 요소를 AI 기반으로 재개발하고 있다. 이를 통해 단순한 협업도구를 넘어 업무 흐름과 맥락을 이해하는 ‘지능형 협업 플랫폼’으로의 전환을 추진 중이며, 글로벌 사업을 전략적으로 확장해 나가고 있다.