크리니티, 'K-opensourceX AI 2025' 참가...AI 소통협업툴 'SirTEAM & InSSa AI' 공개

크리니티(대표 유병선)는 오는 27일 서울 한국과학기술회관에서 열리는 'K-opensourceX AI 2025' 행사에 참가해 자사의 AI 기반 차세대 소통 협업툴 'SirTEAM(써팀)'과 'InSSa AI'를 선보인다고 밝혔다.

이날 행사는 ‘AI 시대, 일하는 방식의 변화에 대응하는 AI 협업 도구’를 주제로 열린다. 크리니티는 반복되는 업무와 단절된 커뮤니케이션으로 인한 시간 낭비 문제를 지적하며, AI 기술을 활용한 스마트한 협업 환경 전환을 제안한다. 발표를 맡은 AX Platform 부문 송상효 부문대표는 "이제는 일의 본질을 다시 설계해야 할 시점”이라고 강조했다.

메일 중심 협업에 AI 에이전트 결합

'써팀(SirTEAM)'은 사내AI, 메일, 메신저, 캘린더, 할일, 드라이브, 게시판 등 협업 필수 기능을 통합한 '올인원 협업툴'이다. 지난 4월 AWS Qualified Software를 획득하며 대내외적으로 기술력과 신뢰성을 인정받았다.

함께 소개할 'InSSa AI'는 SirTEAM에 탑재된 AI 에이전트다. 메일·캘린더·할일 등 내부 데이터를 연동해 업무 및 일정 요약, 이메일 및 주간 보고서 초안 작성 등 다양한 업무를 자동화 한다. 특히, 사용자의 추가 데이터 입력 없이도 내부 데이터만으로 실무에 즉시 활용할 수 있는 답변을 생성하는 것이 특징이다.

SirTEAM 서비스 이미지

Spring AI 기반 개발…오픈소스 생태계 확대 전략 공개

'InSSa AI'는 스프링(Spring) AI 프레임워크 기반으로 개발했다. 크리니티는 발표 현장에서 그 기술적 배경과 오픈소스 전략도 함께 공유할 예정이다. 전자정부 표준프레임워크가 AI 기반 개발 환경으로 전환을 추진하는 가운데, 크리니티는 Spring 생태계를 연계한 공공 협업툴 시장 확대 전략을 제시한다. Spring은 복잡한 자바 프로그래밍을 체계적이고 효율적으로 관리하도록 도와주는 개발 도구다.

"AI는 도구가 아닌 동료"

발표를 맡은 AX Platform 송상효 부문대표는 AI 시대 업무 환경 변화에 관한 4가지 방향성을 제시할 예정이다. △인간과 AI의 협업 구조 △업무 도구의 질문·요청 기반 재설계 △역할 중심에서 문제 해결 중심으로의 조직 변화 △AI 에이전트를 설계하는 ‘업무 디자이너’ 등장 등이다.

송 부문대표는 "AI는 단순한 자동화 툴이 아니라, 사람과 함께 일하는 협업 파트너로 인식해야 한다"며 "프롬프트는 새로운 기획 문서가 되고, 피드백과 반복 학습을 통해 사람과 AI가 함께 성장하는 시대가 왔다"고 말했다.

AWS 기반 보안성과 신뢰성 확보…500여 고객사 도입

'SirTEAM'은 AWS 클라우드 환경에서 운영된다. SPF(Sender Policy FRAMEwork), DKIM(DomainKeys Identified Mail), DMARC(Domain-based Message Authentication) 등 국제 표준 보안 프로토콜과 크리니티의 자체 특허 기술을 적용한 신뢰성 높은 협업 플랫폼이다.

또한 AWS 공식 파트너사로서 ‘AWS Qualified Software’ 인증을 보유하고 있어 보안성과 안정성 측면에서도 글로벌 검증을 받았다. 현재까지 국내외 500여 개 기업 및 기관이 SirTEAM을 도입해 사용 중이며, 특히 공공기관·금융사·대기업 등 보안이 중요한 조직에서 높은 평가를 받고 있다.

“AI 협업의 새로운 기준을 만들겠다”

유병선 크리니티 대표는 “AI 기반 협업툴은 단순한 기능의 집합이 아니라, 일하는 방식을 근본적으로 혁신하는 플랫폼이 돼야 한다”며 “SirTEAM과 InSSa AI를 통해 기업들이 더 스마트하게 협업하고, 더 빠르게 일할 수 있도록 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.