큐렉소, '큐비스-스파인' 인도 인허가 획득

의료로봇 전문기업 큐렉소는 척추수술로봇 '큐비스-스파인'이 인도중앙의약품 표준 통제국(CDSCO)으로부터 인허가를 획득했다고 19일 밝혔다.

큐비스-스파인은 척추경 나사못 삽입 수술 시 정밀한 위치 안내를 제공하는 척추수술 로봇이다. 고정밀 로봇암과 실시간 위치추적 기술을 기반으로 수술 정확도와 안전성을 향상시키는 것이 특징이다.

척추수술로봇 '큐비스-스파인' 시스템 (사진=큐렉소)

해당 제품은 이미 국내 식품의약품안전처(MFDS) 허가 및 미국 FDA 인허가를 확보하며 글로벌 시장에서 기술력과 안전성을 검증받았다. 국내 수술로봇 중 미국 시장 진출 사례를 확보하며 글로벌 경쟁력을 강화하고 있다.

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큐렉소는 '큐비스-스파인' 네비게이션 모델 출시를 통해 병원 도입 장벽을 낮추고 시장 접근성을 확대하고 있다. 이를 기반으로 인도를 포함한 신흥시장 진출을 가속화하며 글로벌 척추수술 시장 진입을 본격화할 계획이다.

큐렉소 관계자는 "인도는 고령화와 정형외과 수술 수요 증가로 척추 및 관절 수술 시장이 빠르게 성장하고 있는 주요 시장"이라며 "현지 유통 파트너십을 기반으로 시장 확대를 추진하고 현지 파트너십 강화를 통해 영업을 본격화하고 있다"고 말했다.