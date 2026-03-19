獨 '오토매티카 2027' 등록 시작…글로벌 로봇 격전지 예고

메쎄뮌헨은 내년 6월 22일부터 25일까지 독일 뮌헨에서 열리는 세계 최대 스마트 자동화·로봇 박람회 '오토매티카 2027' 참가 등록을 시작했다고 19일 밝혔다.

오토매티카는 산업용 로봇, 어셈블리·핸들링, 머신비전, 서비스 로보틱스, 소프트웨어·클라우드 등 제조 자동화 전 밸류체인을 아우르는 글로벌 전시회다. 2년마다 개최된다. 작년 행사에는 90개국 5만명 이상의 참관객과 800개 기업이 참여했다.

유럽 자동화 시장은 노동력 부족과 스마트 제조 전환 흐름 속에서 구조적 성장 국면에 진입했다. 시장조사에 따르면 유럽 스마트 로봇 시장은 2024년 약 51억 달러에서 2033년 311억 달러로 확대될 전망이다. 산업용 로봇 시장 역시 두 배 이상 성장할 것으로 예상된다.

오토매티카 2025 전경 (사진=메쎄뮌헨)

특히 독일은 유럽 자동화 시장의 약 39%를 차지하는 핵심 국가로, 제조 공정의 AI 전환을 국가 전략으로 추진하고 있다. 개최지 뮌헨 역시 로봇 산업 중심지로 부상하고 있다. 뮌헨공과대(TUM)와 로봇 스타트업이 협력해 대규모 AI 로봇 훈련센터 구축을 추진하는 등 산학연 생태계가 빠르게 강화되는 모습이다.

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오토매티카 2027은 AI·디지털화, 지속가능 생산, 노동의 미래를 핵심 주제로 내세워 제조업의 구조적 과제 해결 방안을 제시할 예정이다. 또한 '뮌헨아이' 포럼과 광학·양자 기술 전시회 등과 동시 개최돼 기술 간 융합 흐름도 조명한다.

한편 작년 행사에서는 HD현대로보틱스, 두산로보틱스, 한화로보틱스 등 국내 주요 기업들이 대거 참가해 유럽 시장에서 존재감을 드러냈다. 주최 측은 내년 행사 역시 국내 대기업과 강소기업들의 참여가 이어지며 K-로봇의 글로벌 진출 기회가 확대될 것으로 기대하고 있다.