엔비디아-MS, 에이전틱·피지컬 AI 통합 플랫폼 고도화

엔비디아가 마이크로소프트 손잡고 에이전틱 인공지능(AI)과 피지컬 AI를 통합한 플랫폼을 고도화했다.

엔비디아는 미국 새너제이에서 열린 '엔비디아 GTC 2026'에서 마이크로소프트와 통합 AI 플랫폼 업데이트를 19일 발표했다.

두 기업은 애저 데이터센터와 마이크로소프트 파운드리를 중심으로 엔비디아 가속 컴퓨팅과 오픈 모델을 결합했다.

엔비디아가 마이크로소프트 손잡고 에이전틱 인공지능(AI)과 피지컬 AI를 통합한 플랫폼을 고도화했다. (사진=엔비디아)

이번 업데이트는 에이전틱 AI와 피지컬 AI를 동시에 지원하는 것이 핵심이다. 기업은 데이터 주권 요구사항을 충족하면서 맞춤형 AI 에이전트를 보다 쉽게 구축하고 운영할 수 있다.

인프라 측면에서는 애저 데이터센터에 엔비디아 최신 가속 컴퓨팅 플랫폼이 통합됐다. 마이크로소프트는 1년이 채 되지 않아 전 세계 데이터센터에 수십만 개 그레이스 블랙웰 그래픽처리장치(GPU)를 탑재했다. 애저는 엔비디아 베라 루빈 NVL72 시스템을 최초로 도입했다. 해당 시스템은 향후 수개월 내 글로벌 데이터센터로 확대될 예정이다.

개발 환경에서는 마이크로소프트 파운드리를 통해 엔비디아 네모트론 오픈 모델 기반 에이전트 구축이 가능해졌다. 개발자는 특화된 AI 에이전트를 직접 설계하고 배포까지 수행할 수 있다.

에이전트 플랫폼 기능도 강화됐다. 대규모 에이전트 구축과 운영을 지원하는 파운드리 에이전트 서비스는 관측 가능성과 음성 기능을 추가해 운영 효율을 높였다.

또 네모트론 3 모델 계열 중심으로 추론 음성 비전 모델이 확장된다. 향후 관리형 API 형태로 제공돼 기업이 보다 쉽게 AI 기능을 활용할 수 있도록 지원할 계획이다.

보안 영역에서는 마이크로소프트 시큐리티와 협력이 진행됐다. 네모트론과 네모클로를 활용해 AI 기반 공격 탐지와 대응 능력을 높이는 데 초점이 맞춰졌다.

온프레미스 환경에서도 AI 활용이 확대된다. 애저 로컬은 엔비디아 RTX 프로 6000 블랙웰 GPU 등을 지원해 데이터와 추론을 자체 통제하는 소버린 AI 환경 구축을 지원한다.

관련기사

피지컬 AI 영역도 강화됐다. 엔비디아 코스모스 월드 모델과 자율주행용 알파마요 모델이 깃허브와 파운드리에서 제공돼 로보틱스와 자율주행 개발을 가속할 수 있다.

알렉산더 스토야노비치 마이크로소프트 시큐리티 부사장은 "책임 있는 에이전틱 AI 도입을 위해 신뢰와 보안이 매우 중요하다"며 "AI 기반 공격을 탐지하고 완화하는 데 있어 160배 향상이 나타나고 있다"고 밝혔다.