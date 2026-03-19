로보락, 원주 아동복지시설에 청소기 기부

글로벌 스마트 홈 브랜드 로보락은 강원도 원주에 위치한 아동복지시설 '성애원'에 진공 물걸레 청소기 'F25 울트라'를 기부했다고 19일 밝혔다.

이번 기부는 아이들의 생활 환경을 개선하고, 시설 관계자들의 청소 부담을 줄여 돌봄에 더욱 집중할 수 있는 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 로보락 한국 공식 유통사인 한의코퍼레이션도 함께 참여했다.

원주 아동복지시설 '성애원' 전경 (사진=로보락)

성애원은 다양한 연령대 아동들이 함께 생활하는 공간으로 지속적인 위생 관리가 중요한 시설이다. F25 울트라는 스팀 청소와 고온 세정 기능을 갖춰 효율적인 청소 환경 구축과 시설 운영 지원을 돕는다.

한의코퍼레이션 관계자는 "이번 기부가 아동들에게 쾌적한 생활 환경을 제공하고 종사자들의 업무 부담을 경감해 아이들에게 더 많은 관심이 전달되는 데 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

관련기사

로보락 관계자는 "앞으로도 한국 공식 유통 파트너사들과 협력해 소비자에게 받은 사랑을 사회 곳곳에 환원할 수 있도록 노력해 나가겠다"고 덧붙였다.

한편 로보락은 아동복지시설 지원을 비롯해 유기동물 보호소 환경 개선, 은퇴 봉사동물 입양 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.