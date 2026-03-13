로보락, 작년 글로벌 청소로봇 1위…17.7% 점유

글로벌 스마트 홈 브랜드 로보락이 작년 전 세계 스마트 청소 로봇 브랜드 1위를 기록했다.

13일 글로벌 시장조사기관 IDC가 발표한 '2025년 전 세계 분기별 스마트 청소 로봇 추적 보고서'에 따르면, 로보락은 로봇청소기와 로봇 잔디깎이 등을 포함한 가정용 청소 로봇 전체 카테고리에서 연간 출하량 580만 대, 시장 점유율 17.7%를 기록하며 글로벌 1위에 올랐다.

로보락, 2025년 글로벌 스마트 청소 로봇 브랜드 1위 달성 (사진=로보락)

로보락은 로봇청소기 부문에서 2023년 3분기 이후 글로벌 1위를 유지하고 있으며, 지난해 하반기에는 출하량 기준 역대 최고 수준인 27% 시장 점유율을 기록했다. 또한 한국, 미국, 독일 등의 로봇청소기 시장에서도 1위를 차지했다.

IDC에 따르면 전 세계 가정용 청소 로봇 출하량은 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타났다. 작년 글로벌 가정용 청소 로봇 출하량은 약 3천272만 대로 전년 대비 20.1% 증가했으며, 이 중 로봇청소기 제품군은 전년 대비 17.1% 증가했다.

관련기사

IDC는 글로벌 청소 로봇 시장이 제품 혁신과 AI 기술력을 중심으로 경쟁이 심화될 것으로 전망했다. 향후 멀티 센서 융합, 자율 의사 결정, 공간 인식 등 AI 기반 기능을 중심으로 경쟁이 더욱 심화될 것으로 내다봤다.

로보락 관계자는 "적극적인 R&D 투자와 제품 포트폴리오 확장으로 3년 연속 글로벌 로봇청소기 시장 1위에 올랐다"며 "AI 기반 청소 알고리즘과 로보틱스 기술을 발전시키며 글로벌 청소 로봇 시장에서의 리더십을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.