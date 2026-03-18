롯데에너지머티, 주총 개최…김훈 사내이사 신규 선임

6개안 원안 승인…김연섭 대표 "AI데이터센터·ESS 등 성장 기회 선점 목표"

디지털경제입력 :2026/03/18 16:54

김윤희 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

롯데에너지머티리얼즈(대표 김연섭)는 18일 전북 익산1공장에서 제39기 정기 주주총회를 개최했다.

이날 주주총회에서는 ▲제39기 재무제표 승인의 건 ▲정관 변경의 건 ▲이사 선임의 건 ▲감사 선임의 건 ▲이사 보수한도 승인의 건 ▲감사 보수한도 승인의 건 등 총 6개 안건이 상정돼 모두 원안대로 승인됐다.

신규 사내이사로는 김훈 기획부문장을 선임했으며, 이필재 사외이사를 재선임했다.

롯데에너지머티리얼즈 주주총회 전경

김연섭 대표이사는 인사말을 통해 “산업 환경 변화 추세에 기민하게 대응해 급성장하는 인공지능(AI)데이터센터 산업과 북미 에너지저장장치(ESS) 시장에서 고객사 수요에 맞는 프리미엄 제품을 통해 선제적으로 시장을 주도하고 미래 성장 기회를 선점해 분명한 성과를 만들어 내는 해로 만들어 낼 것”이라고 했다.

관련기사

김윤희 기자kyh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
롯데에너지머티리얼즈 배터리소재 전지박 동박 배터리

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성전자·AMD, HBM4에서 파운드리까지 협력 확대

"이곳은 라면천국?"…명동 이마트24 ‘K-푸드랩’ 가보니

세단이 사라진다…SUV 전성 시대, 왜?

삼성전자 노조 총파업 가시화…화성·평택 등 반도체 생산 차질 우려

ZDNet Power Center