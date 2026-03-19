초저가 청소기·다리미…이마트 5K PRICE 라인업 확대

이마트·에브리데이가 ‘5K PRICE(오케이 프라이스)’ 상품 127종을 추가로 선보인다고 19일 밝혔다. 지난해 8월 첫선을 보인 5K 프라이스는 출시 7개월 만에 총 353종의 라인업을 갖추게 됐다.

이번 확장의 핵심은 ‘상품군 확장’과 ‘품목별 최적의 초저가 구현’이다. 이마트는 이번 상품 확대를 통해 ‘5천원 이하’라는 기존의 틀을 유지하면서도 가격 경쟁력을 갖춘 5천원 이상의 전략 상품을 함께 도입했다.

가장 눈에 띄는 것은 소형가전 라인업이다. ▲스팀 다리미 ▲드라이어 ▲체지방계 ▲유선이어폰 등 5천원 미만 가전은 물론, ▲유선청소기(9980원) ▲달걀찜기(9980원) 등 초가성비 상품을 4월까지 순차적으로 선보인다.

5k프라이스 통합매장. (제공=이마트)

식품 라인업도 강화했다. 단백질 함량이 18g으로 유사 제품 대비 높은 ‘5K PRICE 한끼 단백질 쉐이크’와 인도 내 우수 협력사(Hyfun)를 통해 소싱한 ‘5K PRICE 감자튀김’을 선보인다.

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이마트는 고객 접점을 넓히기 위해 ‘5K 프라이스’ 전용 통합 매장도 확대한다. 현재 검단점, 산본점 등 13개 점포에서 운영 중인 통합 매장을 연내 24개까지 늘려 고객 편의성을 높일 계획이다.

황운기 이마트 상품본부장은 “5K 프라이스가 식품을 넘어 생활용품과 소형가전까지 영역을 확대한 것은 초저가 시장에서도 이마트만의 상품 기획력과 매입 경쟁력이 통한다는 것을 증명한 사례”라며 “앞으로도 이마트는 고객이 실질적으로 체감할 수 있는 ‘가격 혁신’을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.