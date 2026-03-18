이마트24 트렌드랩 성수점, ‘SSG 랜더스’ 팝업존 운영

이마트24는 이날부터 약 한 달간 ‘트렌드랩 성수점’에서 ‘SSG 랜더스’ 브랜드 팝업존을 운영한다고 18일 밝혔다.

이번 팝업존에서는 선수들의 친필 사인이 담긴 유니폼과 모자를 한정 수량으로 판매한다. 18~19일에는 김광현 선수의 사인이 들어간 ‘25시즌 어센틱 홈 유니폼’을 선보이고 20~21일에는 최정 선수의 ‘26시즌 어센틱 어웨이 사인 유니폼’을 구매할 수 있다. 22일 하루는 ‘SSG 랜더스’ 선수들의 ‘26시즌 레드 어센틱 사인 모자’를 구입할 수 있다.

유니폼은 각 기간 동안 하루 24벌씩 판매되며, 모자는 50개 한정 판매한다. 판매는 행사 기간 매일 오후 2시부터 선착순으로 진행된다.

이마트24 트렌드랩 성수점 ‘SSG 랜더스’ 팝업존. (제공=이마트24)

다음 달 16일까지는 ‘SSG 랜더스’ 관련 굿즈 50여종을 판매하고, 현장 할인과 스페셜 경품 추첨, SNS 인증 등의 고객 참여형 행사도 진행한다.

LED 응원봉과 키링 등 굿즈 상품 20종은 카카오페이머니, 네이버페이포인트·머니, 토스머니·계좌 등 간편결제 수단으로 결제 시 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

랜더스 굿즈 구매 후 이마트24 모바일 앱 스탬프를 적립한 고객을 대상으로 김광현 선수 사인 글러브, 최정 선수 사인 배트, 두 선수 사인 유니폼 등 스페셜 경품을 추첨을 통해 총 4명에게 증정한다.

매장 방문 고객이 팝업존을 촬영해 필수 해시태그와 함께 개인 SNS에 업로드 하면 참여할 수 있는 인증 이벤트도 진행한다. 추첨을 통해 김광현 선수 사인 유니폼(1명), 최정 선수 사인 유니폼(1명)을 증정한다.

팝업을 방문한 고객 전원에게는 랜더스 스티커를 제공하며, 랜더스 상품을 구매한 고객 선착순 100명에게는 포토카드를 증정한다.

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이마트24는 이번 팝업을 통해 발생한 수익 일부를 지역사회에 기부할 예정이다.

홍주희 이마트24 영업마케팅팀 파트너는 “프로야구 시즌 개막을 앞두고 ‘SSG 랜더스’와 손잡고 선수들의 사인 용품과 다양한 야구단 굿즈를 만나볼 수 있는 특별한 팝업존을 선보이게 됐다”며 “앞으로도 ‘트렌드랩 성수점’을 중심으로 다양한 브랜드와 협업해 고객에게 새로운 경험을 제공하는 문화형 편의점 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.