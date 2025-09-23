"지지마라 한화”…아워홈, 한화이글스와 함께 온더고 신제품 출시

아워홈은 프로야구단 한화이글스와 손잡고 냉동 미식 간편식 브랜드 ‘온더고(ONTHEGO)’ 신제품 2종을 출시했다고 23일 밝혔다.

이번 한정판 신제품은 한화이글스의 2018년 이후 7년 만의 가을야구 진출을 기념하기 위해 마련됐다.

‘이글이글! 불패 떡볶이’는 매운맛 소스를 기반으로 쌀떡에 김말이, 어묵, 우유튀김 등 토핑을 더했다. ‘절대지지! 마라 떡볶이’는 마라로제소스에 쌀떡, 포크볼, 오징어 카츠, 비엔나 소시지를 더해 얼얼하면서도 고소한 풍미를 선사한다.

온더고 X 한화이글스 신제품 2종. (제공=아워홈)

이번 신제품은 아워홈몰과 갤러리아몰, 네이버 브랜드 스토어, 카카오 선물하기 등에서 판매된다.

신제품 할인 혜택과 함께 한화이글스 마스코트인 ‘수리 러기지택 굿즈’를 증정하며, 구매 전 고객 대상 추첨을 통해 한화이글스 유니폼 등 응원용품을 증정하는 이벤트도 진행한다.

아워홈 관계자는 “야구 팬들의 뜨거운 응원을 담아 한화이글스와 함께 특별한 미식 경험을 제안한다”며 “앞으로도 스포츠·문화와 결합한 다양한 협업을 통해 고객들에게 즐거움과 차별화된 가치를 제공할 것”이라고 말했다.