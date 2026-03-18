오픈AI-AWS 동맹, 美 기밀 클라우드까지 진출…AI 수주전 재편

오픈AI가 아마존웹서비스(AWS)와 협력해 미국 정부의 AI 공급망에 공식적으로 진입했다.

오픈AI는 앤트로픽의 주요 클라우드 파트너인 AWS를 통해 연방 시장 공략에 나서면서 정부 AI 수주 경쟁 구도가 재편되고 있다.

17일(현지시간) 테크크런치와 더인포메이션 등 외신에 따르면 오픈AI는 AWS를 통해 기밀·비기밀 업무를 포함한 미국 정부 전반에 AI 제품을 공급하는 계약을 체결했다.

이번 계약에 따라 오픈AI 모델은 정부 클라우드 환경인 AWS 거브클라우드와 1급 기밀 워크로드용 AWS 기밀 리전에서 아마존 베드록을 통해 제공된다. AWS는 공공 부문 고객 전반에 오픈AI 제품을 배포하기로 합의했다.

(사진=오픈AI)

오픈AI는 기술 통제권을 유지하는 구조를 관철했다. 제공 모델 선택권을 보유하고 정보기관 등 민감 기관 활성화 전 사전 통보를 받는다. 특정 배포에 추가 보호장치를 요구할 수도 있다.

이번 계약이 주목받는 이유는 AWS가 앤트로픽의 주요 클라우드 인프라이기 때문이다. 아마존은 앤트로픽에 최소 40억 달러를 투자했고 앤트로픽은 AWS를 주요 클라우드로 사용한다. 클로드 모델은 AWS 거브클라우드에서 가장 깊이 통합된 프런티어 모델 중 하나로 자리잡고 있었다.

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이 계약은 오픈AI가 앞서 미국 전쟁부(국방부)와 군 기밀 네트워크 AI 활용 계약을 체결한 직후 나왔다. 앤트로픽은 자사 기술의 대규모 국내 감시·완전 자율 무기 무제한 활용을 거부하다 전쟁부로부터 공급망 위험 기업으로 지정됐다.

앤트로픽은 전쟁부를 포함한 행정부를 상대로 캘리포니아 북부지역 연방법원에 소송을 제기한 데 이어, 워싱턴DC 연방항소법원에 공급망 위험 지정을 멈춰 달라는 긴급 집행정지를 신청했다.