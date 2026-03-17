이노스페이스 발사체 이륙 33초에 연소관 파열로 "임무중단"

이노스페이스 '한빛-나노' 발사체는 이륙 33초 뒤 1단에서 연소가스 누설로 연소관이 파열되면서 임무가 중단됐던 것으로 확인됐다.

민간 우주 발사체 기업 이노스페이스(대표 김수종)은 ‘한빛-나노(HANBIT-Nano)’ 첫 상업발사 미션 임무 중단 원인과 관련, 지난 1월 26일부터 브라질 공군 산하 항공사고조사 및 예방센터(CENIPA)와 함께 진행한 공동조사 결과를 17일 이같이 공개했다.

지난해 말 브라질 알칸타라 우주센터에서 이륙한 한빛-나노 첫 상업 발사체. 발사 33초 뒤 임무가 중단됐다.(사진=이노스페이스)

조사는 지난해 12월 22일(브라질 현지시간) 브라질 알칸타라 우주센터에서 수행된 ‘한빛-나노’ 첫 상업 발사인 ‘스페이스워드(SPACEWARD)’ 미션을 대상으로 이루어졌다.

분석은 확보된 비행 계측 데이터와 추적 데이터, 지상 설비 데이터, 발사 운영 기록 및 영상 자료 등을 종합 검토하고, 브라질 현지에서 2차에 걸쳐 회수된 300점 이상의 발사체 잔해를 분석해 비행 과정 전반을 재구성하는 방식으로 진행됐다.

분석 결과, 발사체는 이륙 이후 초기 비행 단계에서는 정상적으로 비행하고 비행데이터를 정상 송수신 한 것으로 확인됐고, 발사 33초 경과 시점에 1단 하이브리드 로켓 연소관 조립체 전방부에서 발생한 연소가스 누설로 인해 연소관이 파열되면서 발사체가 여러 부분으로 분리된 것으로 확인됐다.

연소가스 누설은 브라질 발사 준비 과정에서 발사 신뢰성을 높이기 위해 수행된 연소관 전방 마개 교체, 재조립 과정에서 기밀재 소성변형이 일어나면서 연소관 내부 기밀을 유지하기 위한 압착력이 부족해지고, 불균일 현상이 발생하면서 기밀 성능이 저하된 데 따른 것으로 분석됐다.

이노스페이스는 이번 분석 결과를 바탕으로 조립 공정 개선과 품질 관리 절차를 강화하고, 관련 부품에 대한 일부 설계 변경 및 개량 작업을 수행한 뒤 기능 검증 절차를 추가 수행할 계획이라고 밝혔다.

김수종 대표는 “이번 발사 원인 분석 과정을 통해 비행 데이터와 수집된 자료를 종합적으로 검토하고 주요 비행 과정을 보다 명확하게 파악함으로써 향후 발사체 기술 고도화를 위한 기술적 자산이 될 것"이라며 “공동조사 과정에서 도출된 분석 결과에 대해 이노스페이스와 CENIPA 양기관 모두 일치된 결론에 도달했다"고 말했다.

김 대표는 또 "향후 조치 사항에 대해서도 이견이 없음을 확인했다. 이를 바탕으로 필요한 기술 개선 사항을 반영하고 충분한 검증 절차를 거쳐 후속 발사의 안전성과 성공률을 더욱 높여 나갈 것"이라고 덧붙였다.

공동조사 착수 시 CENIPA는 이노스페이스와 우주항공청(KASA_에 보낸 공문을 통해 이번 조사가 법적 책임을 묻기 위한 것이 아니라 브라질의 우주 운용 안전성 향상을 위한 기술적 조사임을 강조했다.

또한 조사 과정에서 발사체 관련 지식재산권이 엄격히 보호될 것임을 명확히 했다. 아울러 조사 초기부터 기술적이고 독립적인 조사 원칙에 따라 향후 유사 사례의 재발 방지를 목적으로 조사가 진행될 것임을 재확인했다.

알렉산더(Alexander Coelho Simão) 브라질 공군 CENIPA 총괄조사관(대령)은 “이번 조사 과정에서 이노스페이스, CENIPA, KASA 간에는 긴밀한 협력과 높은 수준의 투명성이 유지됐다”며 “정보 공유와 증거에 대한 공동 분석을 통해 기술적으로 일관된 결론에 도달할 수 있었다”고 말했다.

그는 이어 “이러한 협력적 조사 절차는 조사 결과의 신뢰성과 완성도를 한층 높이는 데 중요한 역할을 했다”고 덧붙였다.

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한편 CENIPA는 이번 공동조사 결과를 바탕으로 향후 조사 결과에 대한 공식 입장을 발표할 예정이다.

이노스페이스는 정확한 후속 발사 일정은 기술적 개선 조치가 완료된 후 KASA 발사 허가를 받은 뒤 최종 확정할 예정이며, 올해 3분기 내에 기 확보한 발사 슬롯을 이용해 브라질에서 후속 발사를 추진할 계획이다.