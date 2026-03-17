삼쩜삼 "환급 받고 서비스 이용료 내세요"

삼쩜삼을 운영하는 자비스앤빌런즈가 세금 환급 과정에서 이용자가 먼저 환급을 받고 이용료는 나중에 내는 서비스 ‘뉴삼쩜삼’을 공개했다고 17일 밝혔다.

뉴삼쩜삼은 ‘후결제 시스템’이다. 이용자가 환급 신청을 먼저 완료한 뒤, 실제 환급금이 본인 계좌에 입금된 것을 확인하고 이용료를 결제하는 방식이다.

환급 신청 절차도 개선됐다. 부양가족과 월세 세액공제, 중소기업 취업자 소득세 감면 제도 같은 개인화 설문이 한 페이지 안에서 이뤄진다.

김범섭 자비스앤빌런즈 대표는 “후결제 도입은 이용자들이 결제 부담 없이 안심하고 서비스를 이용할 수 있도록 서비스 구조를 혁신한 것”이라며 “서비스 고도화와 혁신을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.