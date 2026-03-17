NS홈쇼핑, ‘청패 맥문동 진액’ 출시

NS홈쇼핑이 환절기 건강 관리 수요가 높아지는 시기를 맞아 HLB제약의 건강기능식품 ‘청패 맥문동 진액’ 출시 방송을 18일 오전 10시30분 편성했다고 17일 밝혔다.

‘청패 맥문동 진액’ 은 인삼보다 높은 사포닌 함량을 지닌 맥문동을 기반으로 한 제품으로, 전통 배합 원리와 특화된 추출 공정을 적용한 것이 특징이다.

환절기에 칼칼하고 답답한 목 컨디션 관리와 맑고 상쾌한 일상을 위한 건강 관리 제품으로, 바쁜 일상 속에서도 간편하게 섭취할 수 있도록 진액 형태로 구성됐다.

제품은 계약재배부터 가공까지 체계적으로 관리된 고품질 맥문동 원료를 사용했다. 생맥문동이 아닌 100% 볶은 맥문동만을 사용했으며, 특화된 3번의 볶음 공정을 거친 뒤 물로만 24시간 추출하는 방식을 적용해 원료의 유효 성분을 응축했다.

NS홈쇼핑 환절기 대비 건강관리 맥문동 론칭방송

맥문동은 사포닌 10종, 아미노산 16종, 무기질 8종과 단백질을 함유한 원료로 알려져 있으며 특히 인삼보다 높은 사포닌 함량을 지닌 것이 특징이다. ‘청패 맥문동 진액’에는 총 조사포닌 267.4mg이 함유돼 있으며, 마그네슘, 아연, 칼륨, 칼슘 등 다양한 미네랄 성분도 포함돼 있다.

여기에 대추, 황금, 도라지(길경), 상백피(뽕나무 뿌리껍질), 진피(귤나무 열매껍질), 당귀, 복령, 치자, 천문동, 감초, 오미자 등 다양한 전통 원료를 함께 배합했다. 배합에는 한방 처방 원리인 군신좌사(君臣佐使) 구조를 적용해 중심 원료인 맥문동을 ‘군(君)’으로 두고 각 원료가 역할을 나누어 서로 보완하도록 설계했다.

관련기사

맥문동은 예로부터 건강 관리에 활용돼 온 원료로 전해지며, ‘청패 맥문동 진액’은 고서에 기반한 전통 배합 원리를 현대적으로 적용해 조상의 지혜를 한 포에 담았다.

NS홈쇼핑 TV건강식품팀 조완형 MD는 “목과 호흡기 건강 관리에 대한 관심이 높아지는 환절기, 전통 원료와 특화된 공정을 적용한 ‘청패 맥문동 진액’이 건강관리에 도움이 될 수 있다”며, “일상 속에서 간편하게 섭취할 수 있는 ‘청패 맥문동 진액’ 방송에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.