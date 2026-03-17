메디섹션넘버M, 글로벌 K-뷰티 플랫폼 ‘졸스’ 입점

국내 의료기기 전문 제조업체 이노트의 더마 코스메틱 브랜드 ‘메디섹션넘버M(MEDISECTION No.M)’이 글로벌 K-뷰티 플랫폼 ‘졸스(JOLSE)’에 입점하며 해외 시장 공략에 나선다.

17일 이노트에 따르면 메디섹션넘버M은 최근 졸스에 공식 입점하고 글로벌 소비자를 대상으로 제품 판매를 시작했다. 졸스는 영어·러시아어·스페인어 등 다국어 고객센터를 기반으로 약 250여 개 K-뷰티 브랜드의 2만여 개 제품을 전 세계 160여 개국에 유통하는 글로벌 플랫폼이다.

메디섹션넘버M

메디섹션넘버M은 그동안 국내 피부과 중심의 더마 기반 스킨케어 브랜드로 인지도를 쌓아왔다. 이번 입점을 계기로 해외 소비자와의 접점을 확대하고 글로벌 K-뷰티 시장 공략에 속도를 낸다는 계획이다.

졸스를 통해 선보이는 제품은 메디섹션넘버M의 대표 스킨케어 라인으로, 민감 피부를 고려한 포뮬러와 피부 컨디션 개선에 초점을 맞춘 것이 특징이다. 회사 측에 따르면 해당 제품군은 피부 자극 테스트와 제품별 인체적용시험을 완료했으며 피부 안전성을 고려한 성분 설계를 기반으로 일상적인 피부 케어에 적합하도록 개발됐다.

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메디섹션넘버M은 더마 코스메틱 콘셉트를 중심으로 불필요한 성분을 배제하고 피부에 필요한 핵심 성분 위주의 처방을 지향하고 있다. 이를 통해 민감 피부를 포함한 다양한 피부 타입의 소비자들이 부담 없이 사용할 수 있는 제품을 선보이고 있다는 설명이다.

윤혜진 메디섹션넘버M 브랜드 BM은 “글로벌 K-뷰티 플랫폼인 졸스의 입점 기준을 통과해 공식 판매를 시작하게 돼 의미가 크다”며 “피부 과학에 기반한 제품력을 바탕으로 해외 소비자와의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.