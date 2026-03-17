KB국민은행, 전국 143곳 ‘KB작은도서관’ 조성한다

KB국민은행이 올해까지 143곳의 ‘KB작은도서관’을 조성해 전국 어디서나 독서 문화를 즐길 수 있도록 문화 인프라를 확대할 예정이라고 17일 밝혔다.

KB국민은행은 2008년부터 지난해까지 전국 각지 유휴공간에 KB작은도서관 134곳을 조성했다. 특히 올해는 ▲전남 장성군 ▲경남 김해시 ▲광주 광산구 등 전국 9곳에 친환경 원목을 활용한 도서관을 건립할 계획이다.

기존 도서관에 대한 리모델링 사업을 병행하는 한편, ’찾아가는 책버스’, ‘전자도서 서비스’ 등 온·오프라인 플랫폼을 활용한 독서 인프라도 제공하고 있다.

지난 2월 열린 전북 완주군 소재 '구이모악 작은도서관' 개관식에서 남기홍 KB국민은행 충청·호남3(전주)지역본부장(왼쪽에서 여섯번째), 유희태 완주군수(왼쪽에서 일곱번째), 김수연 (사)작은도서관만드는사람들 대표(왼쪽에서 여덟번째) 등 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. (사진=KB국민은행)

KB국민은행 관계자는 “KB작은도서관에서 아이들이 책과 함께 건강하게 성장하길 바란다”며, “앞으로도 지역주민과 청소년들이 문화와 교육의 기회를 누릴 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.