아키스케치, 'AWS 유니콘 데이’서 인테리어 AI 에이전트 개발 사례 공유

아키스케치(대표 이주성)는 17일 서울 코엑스 E홀에서 열리는 AWS 유니콘 데이 2026 서울에 발표사로 참가해, 자사의 AI 에이전트 기술 개발 사례를 공유한다.

AWS 유니콘 데이 2026 서울은 국내 스타트업 생태계를 위한 아마존 웹서비스(AWS) 주관 행사다. AI 에이전트, 머신러닝, 클라우드 네이티브 AI 아키텍처 등 스타트업이 실제 사업에서 마주하는 핵심 과제를 주제로 세션과 네트워킹이 진행된다.

아키스케치는 이번 행사의 트랙1 ‘Agentic AI & AI-Augmented Development’ 세션에서 Amazon Bedrock AgentCore를 활용한 인테리어 AI 에이전트 개발 사례를 발표한다. 발표에서는 자연어 명령 하나가 도면 분석·3D 변환·스타일 제안·가구 배치·렌더링·견적 산출로 이어지는 엔드 투 엔드(E2E) 워크플로우를 상세히 소개할 예정이다. E2E 워크플로우는 특정 프로세스의 시작부터 끝까지 전체 과정을 단일 시스템으로 통합해 자동화하거나 관리하는 방식이다.

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아키스케치는 'AWS 유니콘 데이’서 인테리어 AI 에이전트 개발 사례를 공유한다.

아키스케치가 개발한 AI 에이전트는 고객의 집을 가장 잘 아는 AI 파트너를 지향한다. 기존에는 고객별 요구사항 파악, 수동 견적 산출, 현장 대응 등 각 단계가 분절돼 평균 4~8주의 프로젝트 기간과 반복적인 커뮤니케이션 비용이 발생했다. 아키스케치 AI 에이전트는 이를 단일 대화형 인터페이스로 통합해, 고객 상담·컨설팅부터 계약·발주, A/S·이력 추적까지 하나의 흐름으로 연결한다.

아키스케치 이주성 대표는 "인테리어 설계의 전 과정을 하나로 연결하면 고객에게 전혀 새로운 경험을 제공할 수 있고, 그로 인한 비즈니스 기회도 함께 열린다"며 "Amazon Bedrock AgentCore 기반의 AI 에이전트 기술로 인테리어 산업 전반의 디지털 전환을 함께 만들어 나가겠다"고 말했다.