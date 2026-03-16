가민, '포켓몬 슬립' 워치 페이스 출시

스마트 기기 업체 가민은 세계 수면의 날을 맞아 포켓몬 컴퍼니와 협업해 신규 포켓몬 슬립 워치 페이스 '포켓몬 CIQ'를 출시했다고 16일 밝혔다.

포켓몬 CIQ는 사용자가 자신의 수면 습관을 보다 즐겁고 체계적으로 관리할 수 있도록 돕는 워치 페이스다. 가민 커넥트 IQ 스토어에서 무료로 다운로드할 수 있다. 피닉스, 포러너, 베뉴, 비보액티브 등 일부 가민 스마트워치에서 이용 가능하다.

포켓몬 슬립 워치 페이스 '포켓몬 CIQ' (사진=가민)

워치 페이스는 총 2종으로 구성됐다. '잠만보와 친구들'은 그린그래스 섬을 배경으로 이상해씨, 파이리, 꼬부기, 피카츄, 잠만보 등 인기 포켓몬을 담았다. '너로 정했다'는 총 48종의 포켓몬 가운데 원하는 포켓몬 1종을 선택해 워치 페이스에 설정할 수 있다.

두 워치 페이스에 등장하는 포켓몬의 포즈와 표정은 사용자의 바디 배터리 에너지 수준에 따라 '활기찬 상태'부터 '피곤하고 졸린 상태'까지 변화한다.

가민 커넥트 앱에 설정된 사용자 예정 수면 시간 1시간 30분 전에는 워치 페이스가 나이트 모드로 자동 전환돼 취침 전 루틴 형성을 돕는다.

관련기사

일부 가민 기기는 모바일 게임 '포켓몬 슬립'과 연동도 지원한다. 사용자는 호환되는 스마트폰에 가민 커넥트 앱과 포켓몬 슬립 앱을 설치하고 공유 기능을 활성화하면 가민 웨어러블 기기를 통해 수집된 수면 데이터를 포켓몬 슬립 앱과 동기화할 수 있다.

넬슨 첸 가민코리아 총괄은 "한국 사용자들이 좋아하는 포켓몬과 함께 자신의 건강 상태를 보다 재미있게 이해하고 일상 속 수면 관리 습관을 꾸준히 이어가길 바란다"고 말했다.