과기정통부, 우수성과 공무원 첫 포상금 지급

과학기술정보통신부는 업무혁신과 확산 가치가 있는 변화를 발굴하고 조직 전반에 확산하기 위해 ‘우수성과 공무원 포상제도’를 신설하고, 16일 첫 번째 포상금 수여식을 개최했다.

이 제도는 범정부적으로 운영 중인 특별성과 포상금제와 더불어 과기정통부에서 자체적으로 운영하는 직원 격려 제도다.

특히 일상적인 업무 과정에서 이루어지는 다양한 혁신 사례까지 폭넓게 평가해 직원들의 업무 개선 노력을 적극적으로 독려하는 데 의미가 있다.

왼쪽부터 변창우 운영지원과 주무관, 배경훈 부총리, 김홍주 연구개발타당성심사팀 사무관.

과기정통부는 매월 2명의 우수 직원을 선정하여 각각 35만원의 포상금을 지급할 계획이다.

이번 포상 대상자로는 복지 제도 개선을 통한 직원 편의 향상에 기여한 변창우 주무관과 R&D 예비타당성조사 제도 폐지를 완수해 현장 수요 중심의 연구개발 체계 전환을 이끈 김홍주 사무관이 선정됐다.

관련기사

이들은 적극적인 업무 수행으로 조직 내 확산 가치가 있는 성과를 창출했다는 평가를 받았다.

배경훈 과기정통부 부총리는 “작지만 의미있는 혁신이 지속될 때, 조직도 함께 변화한다”며 “직원들의 자발적인 노력과 창의적 시도가 정당하게 인정받을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.