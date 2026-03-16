과기정통부, 우수성과 공무원 첫 포상금 지급

과학기술정보통신부는 업무혁신과 확산 가치가 있는 변화를 발굴하고 조직 전반에 확산하기 위해 ‘우수성과 공무원 포상제도’를 신설하고, 16일 첫 번째 포상금 수여식을 개최했다.
이 제도는 범정부적으로 운영 중인 특별성과 포상금제와 더불어 과기정통부에서 자체적으로 운영하는 직원 격려 제도다.
특히 일상적인 업무 과정에서 이루어지는 다양한 혁신 사례까지 폭넓게 평가해 직원들의 업무 개선 노력을 적극적으로 독려하는 데 의미가 있다.
과기정통부는 매월 2명의 우수 직원을 선정하여 각각 35만원의 포상금을 지급할 계획이다.
이번 포상 대상자로는 복지 제도 개선을 통한 직원 편의 향상에 기여한 변창우 주무관과 R&D 예비타당성조사 제도 폐지를 완수해 현장 수요 중심의 연구개발 체계 전환을 이끈 김홍주 사무관이 선정됐다.
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이들은 적극적인 업무 수행으로 조직 내 확산 가치가 있는 성과를 창출했다는 평가를 받았다.
배경훈 과기정통부 부총리는 “작지만 의미있는 혁신이 지속될 때, 조직도 함께 변화한다”며 “직원들의 자발적인 노력과 창의적 시도가 정당하게 인정받을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.