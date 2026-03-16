런드리고 "무겁고 부피 큰 겨울 의류·이불 보관해드려요"

비대면 모바일 세탁 서비스 ‘런드리고’ 운영사 의식주컴퍼니(대표 조성우)가 부피가 큰 겨울 의류 및 이불을 세탁한 뒤 다음 시즌까지 보관해주는 ‘세탁·보관 통합 관리 서비스’를 정식 출시했다고 16일 밝혔다.

이번 서비스는 계절이 바뀔 때마다 반복되는 고객들의 겨울 의류 관리와 이불 보관 부담을 줄이고 주거 공간 활용도를 높이기 위해 마련됐다. 고객이 겨울철 아우터와 침구류를 맡기면 세탁 완료 후 전용 보관 센터로 이동해 다음 겨울 시즌까지 최적의 상태로 보관된다.

런드리고 이용자라면 누구나 런드리고 앱에서 수거 신청 한 번으로 세탁·보관 통합 관리 서비스를 이용할 수 있다. 보관 요금은 패딩 1벌 기준 월 1500원이며 런드리고 구독 고객에게는 6개월간 최대 3벌까지 무료 보관 혜택이 제공된다.

런드리고, 겨울 의류 및 이불 ‘세탁·보관 통합 관리 서비스’ 출시

김순원 런드리고 최고제품책임자는 “많은 고객이 세탁보다 세탁 이후 겨울 의류와 이불을 보관하는 과정에서 더 큰 불편을 느낀다는 점에 주목해 이번 서비스를 출시했다”며 “앞으로도 런드리고는 세탁을 넘어 공간 관리까지 해결하는 스마트한 라이프스타일을 지속 제안해 나가겠다”고 말했다.