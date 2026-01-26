"한파야 고마워"...런드리고, 이불·생활빨래 주문량 24%↑

의식주컴퍼니(대표 조성우)가 운영하는 비대면 모바일 세탁 서비스 런드리고는 최근 한파 영향으로 이불·생활빨래 주문량이 1월 일평균 대비 최대 24% 증가했다고 26일 밝혔다.

체감온도 영하 20도까지 떨어지는 강력한 한파가 지속되면서 가정 내 세탁기 결빙, 배수관 역류 등 세탁 불편으로 인해 수건, 속옷, 잠옷 등 생활빨래와 부피가 큰 이불 세탁 주문이 대폭 늘었다. 생활빨래 주문량은 1월 초 대비 약 10% 증가세를 보였으며 주말 한파가 겹친 지난 18일에는 월 평균 대비 24%까지 치솟았다.

특히 소비자들이 한파에 가장 민감하게 반응하는 품목은 이불로 나타났다. 기온이 영하 3도 미만으로 떨어진 날에는 이불 세탁 주문량이 영상 기온일 때 보다 약 23% 급증했다.

런드리고의 생활빨래 서비스는 세탁과 건조를 완료한 세탁물을 개켜서 배송하는 서비스로 세탁과 건조에 어려움을 겪는 고객의 시간과 공간 부담을 줄여준다. 1인 가구와 맞벌이 가구를 중심으로 수요가 빠르게 늘면서 이용자가 꾸준히 증가하고 있다.

런드리고 홍정기 스마트팩토리 서비스 총괄 리더는 “축적된 자체 데이터를 바탕으로 고객이 필요할 때 즉시 서비스를 이용할 수 있도록 수거·처리 역량을 선제적으로 확대하고 있다”며 “한파 속에서도 세탁 공백 없이 고객의 위생과 편의를 지원하기 위해 서비스 품질 강화를 지속해 나가겠다”고 말했다.