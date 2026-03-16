윈드리버, 김영남 신임 한국 지사장 선임…클라우드 사업 강화

윈드리버가 국내 시장 공략 강화를 위해 신임 한국 지사장을 선임하며 클라우드와 오픈소스 리눅스 기반 사업 확대에 나섰다. 기존 임베디드 중심 사업을 넘어 클라우드·엔터프라이즈 시장으로 영역을 확장해 국내 사업 경쟁력을 높인다는 목표다.

윈드리버는 김영남 신임 한국 지사장을 선임했다고 16일 밝혔다.

회사 측에 따르면 김 지사장은 IT와 반도체 산업 전반에서 폭넓은 경험을 쌓은 전문가로 평가된다. 반도체 산업에서 커리어를 시작한 이후 다양한 글로벌 기업에서 여러 산업군 고객을 대상으로 사업을 수행하며 애플리케이션에 대한 이해와 고객 중심의 사업 역량을 축적해왔다.

김영남 윈드리버 신임 한국 지사장 (사진=윈드리버)

윈드리버 합류 전에는 프리스케일과 NXP반도체에서 자동차 및 임베디드 시스템 분야 주요 고객과 협력하며 시장 전문성과 전략적 비즈니스 역량을 강화했다. 2016년 윈드리버에 합류한 이후에는 오토모티브 시장 총괄로서 국내외 주요 고객을 대상으로 전략적 영업 활동을 이끌어왔다.

특히 시장 개척 단계부터 설계 수주와 사업 성과 창출까지 주요 프로젝트를 주도하며 조직 내에서 전략적 실행력을 갖춘 리더십을 인정받아 왔다는 설명이다. 윈드리버는 김 지사장의 경험과 리더십이 국내 시장에서 지속 가능한 성장 기반을 강화하는 데 기여할 것으로 보고 있다.

윈드리버는 항공우주·국방·자동차·산업·네트워크 등 다양한 산업 분야에서 미션 크리티컬 소프트웨어(SW) 플랫폼을 제공해 온 글로벌 기업이다. 최근에는 클라우드 네이티브 아키텍처와 오픈소스 기반 기술 역량을 강화하며 SW 정의 인프라 시장 확대에 주력하고 있다.

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회사는 이번 인사를 통해 국내 고객과 전략적 파트너십을 강화하고 차세대 SW 플랫폼 시장 공략을 가속화할 계획이다.

김 지사장은 "글로벌 비전과 전략적 우선순위에 발맞춰 국내 조직 간 협업을 한층 강화하고 지속 가능한 성장 기반을 구축하는 데 주력하겠다"며 "기존 임베디드 시장에서 축적해 온 강점을 바탕으로 클라우드·엔터프라이즈 분야에서도 새로운 성장 기회를 적극 발굴해 국내 시장에서 입지를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.